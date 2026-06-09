Apple представляет бесплатную АИ-инфраструктуру для мелких разработчиков

Компания Apple объявила о новой инициативе на своей ежегодной конференции Ворлдвиде Девелоперс Конференке (WWDC). Компания стремится привлечь новых и мелких разработчиков на свою платформу, снижая расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта (AI). Теперь разработчики, чьи приложения в магазине App Store имеют менее 2 миллионов первых загрузок, могут бесплатно пользоваться сервисом Фундатион Моделс на базе системы Привате Cloud Компуте без оплаты Cloud API. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам представителей компании, этот шаг поможет обеспечить конфиденциальность при использовании высокоуровневых интеллектуальных систем и устранить финансовые барьеры для реализации идей. Этот подход напоминает ранее запущенную программу Apple Смалл Бусинесс Програм. В рамках этой программы также были снижены комиссии для представителей малого бизнеса с пока еще невысоким доходом.

Кроме того, Apple сообщила о расширении возможностей фреймворка Фундатион Моделс в текущем году, включая добавление функций поддержки ввода изображений и серверных моделей. Это позволит разработчикам интегрировать выбранных ими облачных провайдеров моделей для решения сложных задач. Apple ставит целью сделать этот процесс максимально простым и доступным.

Эта стратегия реализуется на фоне резкого роста затрат на эксперименты в индустрии AI. Например, такие технологические гиганты, как Meta и Amazon, уже ввели лимиты на использование внутренних АИ-токенов. Компания Uber сообщила, что израсходовала свой бюджет на AI, рассчитанный до 2026 года, всего за четыре месяца. Apple же предлагает свои модели как более дешевую альтернативу, отменяя платежи за инфраструктуру.