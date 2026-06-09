Apple представляет бесплатную АИ-инфраструктуру для мелких разработчиков

·2·Технологии
Apple представляет бесплатную АИ-инфраструктуру для мелких разработчиков

Компания Apple объявила о новой инициативе на своей ежегодной конференции Ворлдвиде Девелоперс Конференке (WWDC). Компания стремится привлечь новых и мелких разработчиков на свою платформу, снижая расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта (AI). Теперь разработчики, чьи приложения в магазине App Store имеют менее 2 миллионов первых загрузок, могут бесплатно пользоваться сервисом Фундатион Моделс на базе системы Привате Cloud Компуте без оплаты Cloud API. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам представителей компании, этот шаг поможет обеспечить конфиденциальность при использовании высокоуровневых интеллектуальных систем и устранить финансовые барьеры для реализации идей. Этот подход напоминает ранее запущенную программу Apple Смалл Бусинесс Програм. В рамках этой программы также были снижены комиссии для представителей малого бизнеса с пока еще невысоким доходом.

Кроме того, Apple сообщила о расширении возможностей фреймворка Фундатион Моделс в текущем году, включая добавление функций поддержки ввода изображений и серверных моделей. Это позволит разработчикам интегрировать выбранных ими облачных провайдеров моделей для решения сложных задач. Apple ставит целью сделать этот процесс максимально простым и доступным.

Эта стратегия реализуется на фоне резкого роста затрат на эксперименты в индустрии AI. Например, такие технологические гиганты, как Meta и Amazon, уже ввели лимиты на использование внутренних АИ-токенов. Компания Uber сообщила, что израсходовала свой бюджет на AI, рассчитанный до 2026 года, всего за четыре месяца. Apple же предлагает свои модели как более дешевую альтернативу, отменяя платежи за инфраструктуру.

AppleИскусственный ИнтеллектApp StoreCloud ComputeТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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