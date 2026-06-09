DeepSeek стал лидером корпоративного рынка ИИ на фоне ценовой конкуренции

·0·Технологии
DeepSeek стал лидером корпоративного рынка ИИ на фоне ценовой конкуренции

Китайская компания DeepSeek по итогам июня 2026 года признана самым быстрорастущим поставщиком программного обеспечения в сегменте корпоративных услуг искусственного интеллекта. Согласно данным платформы Ramp, анализирующей реальные транзакции более 50 000 компаний, этот рост отражает не общий объем бизнеса, а скорость расширения клиентской базы. Главный экономист Ramp Ара Харазян отметил, что компании из США уже напрямую оплачивают услуги DeepSeek и передают данные через эту платформу. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Интерес к модели DeepSeek резко вырос после выхода версии DeepSeek V4 в конце апреля. По мнению экспертов, хотя эта модель немного уступает ведущим западным системам по общему качеству, стоимость ее использования значительно ниже. Во многих сценариях разница в цене намного превышает разницу в производительности, что привлекает представителей бизнеса, чувствительных к вычислительным затратам. При этом существуют риски, связанные с безопасностью данных и зависимостью от иностранных моделей.

Китайские разработчики, включая DeepSeek и модели Qwen от Alibaba, укрепляют свои позиции по ценовой эффективности. Согласно отчету за декабрь 2025 года, эти модели впервые обошли американских конкурентов по количеству загрузок на платформе Hugging Face, составив более 44% новых загрузок. Эта тенденция показывает, что бизнес выбирает решения, обеспечивающие приемлемое качество при минимальных затратах, а не самые мощные модели.

На рынке также растет роль инфраструктурных провайдеров, таких как Fireworks AI, Fal AI и DeepInfra. Они позволяют запускать модели с открытым исходным кодом дешевле, чем крупные поставщики. В результате конкуренция на рынке ИИ смещается от гонки за максимальным качеством к балансу между ценой, производительностью и контролем инфраструктуры. При этом спрос на традиционные SaaS-инструменты, такие как Figma, остается стабильным, что свидетельствует о том, что ИИ пока не вытеснил полностью традиционные приложения.

DeepSeekИскусственный ИнтеллектRampDeepSeek V4Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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