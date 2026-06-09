Apple сосредоточилась на исправлении ошибок на конференции WWDC

·2·Технологии
Apple сосредоточилась на исправлении ошибок на конференции WWDC

Конференция Apple Worldwide Developer Conference (WWDC), прошедшая в понедельник, началась неожиданно. Вместо того чтобы сразу объявить об обновленном Siri на базе искусственного интеллекта, старший вице-президент по программному обеспечению Крейг Федериги посвятил первую часть своей речи исправлению существующих недостатков. За последние два года, пока Apple пыталась догнать конкурентов в гонке искусственного интеллекта, в её ключевых приложениях накопилось множество проблем, вызвавших недовольство пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Хотя Apple открыто не признала свои ошибки на конференции, структура презентации ясно это продемонстрировала. Компания поставила исправления системы на первое место перед новыми функциями. В своей речи Федериги подчеркнул, что лучшие операционные системы создаются не только благодаря крупным открытиям, но и благодаря вниманию к мелким деталям. Это заявление оценивается как шаг, очень близкий к признанию собственных недостатков такой крупной компанией, как Apple.

На презентации также были объявлены изменения в языке дизайна Liquid Glass, который подвергся резкой критике со стороны пользователей. Этот дизайн, появившийся с iOS 26, вызывал неудобства при чтении и использовании. Учитывая отзывы пользователей, Apple теперь предоставила возможность полностью настраивать внешний вид Liquid Glass с помощью специального слайдера или возвращать его к прежнему состоянию.

Кроме того, панель инструментов в системе macOS стала более понятной, а иконки приложений приобрели более четкий вид. Apple отдельно остановилась на вопросе производительности: теперь приложения на iPhone и iPad запускаются на 30 процентов быстрее, фотографии в библиотеке появляются на 70 процентов быстрее. Скорость обмена файлами через AirDrop, которая во многих случаях работала со сбоями, была увеличена на 80 процентов.

AppleWWDCSiriiPhoneAirDrop
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Apple представила новую функцию диктовки, работающую по всей системеApple представила новую функцию диктовки, работающую по всей системеСегодня, 21:20В приложении «Мой ид» появилась виртуальная карта «Тройка»В приложении «Мой ид» появилась виртуальная карта «Тройка»Сегодня, 21:20DeepSeek стал лидером корпоративного рынка ИИ на фоне ценовой конкуренцииDeepSeek стал лидером корпоративного рынка ИИ на фоне ценовой конкуренцииСегодня, 21:00Apple представляет бесплатную АИ-инфраструктуру для мелких разработчиковApple представляет бесплатную АИ-инфраструктуру для мелких разработчиковСегодня, 20:56Ваймо купила полигон для беспилотных автомобилей Apple за 220 млн долларовВаймо купила полигон для беспилотных автомобилей Apple за 220 млн долларовСегодня, 20:52Проекты Microsoft взломаны: в прицеле разработчики ИИПроекты Microsoft взломаны: в прицеле разработчики ИИСегодня, 20:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус