Apple сосредоточилась на исправлении ошибок на конференции WWDC

Конференция Apple Worldwide Developer Conference (WWDC), прошедшая в понедельник, началась неожиданно. Вместо того чтобы сразу объявить об обновленном Siri на базе искусственного интеллекта, старший вице-президент по программному обеспечению Крейг Федериги посвятил первую часть своей речи исправлению существующих недостатков. За последние два года, пока Apple пыталась догнать конкурентов в гонке искусственного интеллекта, в её ключевых приложениях накопилось множество проблем, вызвавших недовольство пользователей. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Хотя Apple открыто не признала свои ошибки на конференции, структура презентации ясно это продемонстрировала. Компания поставила исправления системы на первое место перед новыми функциями. В своей речи Федериги подчеркнул, что лучшие операционные системы создаются не только благодаря крупным открытиям, но и благодаря вниманию к мелким деталям. Это заявление оценивается как шаг, очень близкий к признанию собственных недостатков такой крупной компанией, как Apple.

На презентации также были объявлены изменения в языке дизайна Liquid Glass, который подвергся резкой критике со стороны пользователей. Этот дизайн, появившийся с iOS 26, вызывал неудобства при чтении и использовании. Учитывая отзывы пользователей, Apple теперь предоставила возможность полностью настраивать внешний вид Liquid Glass с помощью специального слайдера или возвращать его к прежнему состоянию.

Кроме того, панель инструментов в системе macOS стала более понятной, а иконки приложений приобрели более четкий вид. Apple отдельно остановилась на вопросе производительности: теперь приложения на iPhone и iPad запускаются на 30 процентов быстрее, фотографии в библиотеке появляются на 70 процентов быстрее. Скорость обмена файлами через AirDrop, которая во многих случаях работала со сбоями, была увеличена на 80 процентов.