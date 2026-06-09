Apple представила новую функцию диктовки, работающую по всей системе

·2·Технологии
Apple представила новую функцию диктовки, работающую по всей системе

На своей очередной конференции WWDC 2026 Apple анонсировала новую функцию диктовки, основанную на системе Apple Intelligence, созданной на базе модели Gemini от Google, вместе с операционной системой iOS 27. Это обновление предлагает пользователям совершенно новый опыт преобразования голосовых сообщений в текст. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

По словам представителей компании, новый опыт диктовки напрямую интегрирован в клавиатуру и обладает возможностями исправления орфографических ошибок, расстановки знаков препинания и автоматического форматирования регистра букв. Самое главное, эта функция одинаково эффективно работает во всех приложениях.

В последнее время набирали популярность приложения для диктовки на базе искусственного интеллекта, такие как Wispr Flow, Willow и Monologue. Такие сервисы удаляют лишние паузы и ненужные слова вроде «эм», «э» из речи и редактируют текст в зависимости от контекста. Apple своим новым решением стремится занять лидирующие позиции на этом рынке.

Напомним, что начиная с версии iOS 26.4 Apple начала немного ограничивать процесс работы сторонних приложений с клавиатурой. Теперь ожидается, что встроенное системное решение превзойдет конкурентов по удобству использования. Пока остается неизвестным, насколько открытым будет обновление iOS 27 для сторонних разработчиков.

Этот шаг компании Apple был предпринят после того, как Google добавил аналогичную функцию на базе Gemini в клавиатуру Gboard. Теперь оба технологических гиганта уделяют основное внимание улучшению голосового ввода на смартфонах с помощью искусственного интеллекта.

AppleiOS 27Apple IntelligenceGoogleGemini
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

DeepSeek стал лидером корпоративного рынка ИИ на фоне ценовой конкуренцииDeepSeek стал лидером корпоративного рынка ИИ на фоне ценовой конкуренцииСегодня, 21:00Apple представляет бесплатную АИ-инфраструктуру для мелких разработчиковApple представляет бесплатную АИ-инфраструктуру для мелких разработчиковСегодня, 20:56Ваймо купила полигон для беспилотных автомобилей Apple за 220 млн долларовВаймо купила полигон для беспилотных автомобилей Apple за 220 млн долларовСегодня, 20:52Проекты Microsoft взломаны: в прицеле разработчики ИИПроекты Microsoft взломаны: в прицеле разработчики ИИСегодня, 20:24
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус