Apple представила новую функцию диктовки, работающую по всей системе

На своей очередной конференции WWDC 2026 Apple анонсировала новую функцию диктовки, основанную на системе Apple Intelligence, созданной на базе модели Gemini от Google, вместе с операционной системой iOS 27. Это обновление предлагает пользователям совершенно новый опыт преобразования голосовых сообщений в текст. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

По словам представителей компании, новый опыт диктовки напрямую интегрирован в клавиатуру и обладает возможностями исправления орфографических ошибок, расстановки знаков препинания и автоматического форматирования регистра букв. Самое главное, эта функция одинаково эффективно работает во всех приложениях.

В последнее время набирали популярность приложения для диктовки на базе искусственного интеллекта, такие как Wispr Flow, Willow и Monologue. Такие сервисы удаляют лишние паузы и ненужные слова вроде «эм», «э» из речи и редактируют текст в зависимости от контекста. Apple своим новым решением стремится занять лидирующие позиции на этом рынке.

Напомним, что начиная с версии iOS 26.4 Apple начала немного ограничивать процесс работы сторонних приложений с клавиатурой. Теперь ожидается, что встроенное системное решение превзойдет конкурентов по удобству использования. Пока остается неизвестным, насколько открытым будет обновление iOS 27 для сторонних разработчиков.

Этот шаг компании Apple был предпринят после того, как Google добавил аналогичную функцию на базе Gemini в клавиатуру Gboard. Теперь оба технологических гиганта уделяют основное внимание улучшению голосового ввода на смартфонах с помощью искусственного интеллекта.