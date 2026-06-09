OpenAI на пороге IPO: в проекте World Сэма Альтмана сокращают рабочие места

·6·Технологии
OpenAI на пороге IPO: в проекте World Сэма Альтмана сокращают рабочие места

В понедельник компания OpenAI объявила о тайной подаче заявки на IPO (первичное публичное размещение акций). Этот шаг ожидается одним из крупнейших и наиболее значимых финансовых событий десятилетия. Однако ситуация вокруг другого проекта, основанного генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом — Tools for Humanity, складывается несколько сложнее. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

По данным издания Business Insider, компания Tools for Humanity начала сокращать штат сотрудников. Издание TechCrunch связалось с компанией для подтверждения этой информации. Эта компания широко известна благодаря проекту World (ранее Worldcoin) и серебристому устройству «Orb», сканирующему радужную оболочку глаза человека.

Основная идея проекта — подтверждение личности человека путем уникального сканирования радужной оболочки и отделение людей от ботов в цифровом мире. Кроме того, эти биометрические данные служат для идентификации пользователей при торговле криптовалютой Worldcoin. Стартап, соучредителем которого является Сэм Альтман, привлек инвестиции от крупных фондов, таких как Andreessen Horowitz и Bain Capital, при оценке в 2,5 млрд долларов.

В настоящее время компания вынуждена оптимизировать расходы из-за трудностей с получением дохода. Хотя в США с проектом сотрудничают такие платформы, как Tinder, Zoom и Docusign, на международном уровне проект World столкнулся с серьезными проблемами регулирования и этическими вопросами.

В частности, в Кении, Индии и Гонконге людям предлагали Worldcoin стоимостью 50 долларов в обмен на их биометрические данные. Кения запретила проект из соображений конфиденциальности и финансовой безопасности, а Южная Корея оштрафовала компанию на 830 тысяч долларов за нарушение местного законодательства. Очевидно, что пользователи не особо готовы обменивать свои личные данные на криптовалюту.

OpenAIСэм АльтманWorldcoinТехнологииIPO
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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