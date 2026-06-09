Apple продемонстрировала возможности ИИ после штрафа в 250 миллионов долларов

Конференция Apple WWDC 2026 прошла скорее как отчет о выполнении отложенных обещаний, чем как презентация неожиданных новинок. Компания сосредоточила основное внимание на исправлении недостатков дизайна «Ликуид Гласс» прошлого года, кардинальном обновлении функции поиска и улучшении функции Плайгрунд. Самое главное, после двух лет ожиданий Apple наконец показала рабочую версию обновленного голосового помощника Siri, работающего на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Примечательной особенностью нынешней презентации стал способ демонстрации возможностей Apple Intelligence. Вместо высокопарных, но нерабочих на практике видео с мероприятия WWDC 2024, на этот раз были показаны ролики с людьми, использующими устройства в реальном времени. Хотя эти видео были записаны заранее, они выделялись тем, что были направлены на доказательство реального существования функций.

Причиной таких изменений, возможно, стал судебный иск против Apple. В прошлом месяце купертиновский гигант согласился выплатить компенсацию в размере 250 миллионов долларов за ложную рекламу и несвоевременное предоставление обещанных функций в 2024 году. Понедельничная презентация расценивается как попытка компании восстановить свою репутацию и избежать обвинений в обмане пользователей.

Еще одна важная новость заключается в том, что Apple не обязывает покупать смартфон последней модели для использования новых функций ИИ. Новая Siri работает через операционную систему iOS 27 на iPhone 15 Pro, Pro Max и всех моделях iPhone 16 и более поздних версий. Это рассматривается как шаг Apple навстречу пользователям, выполнением данного обещания и отказом от создания искусственного давления для покупки новых устройств.