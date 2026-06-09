Алеш Свобода станет пилотом корабля Dragon: Чехия впервые отправит астронавта на МКС

Чехия готовится впервые в своей истории отправить национального астронавта на Международную космическую станцию (МКС). По словам премьер-министра страны Петра Фиалы, если подготовка пройдет успешно, военный летчик Алеш Свобода станет участником этой миссии. Полет запланирован на вторую половину 2027 года. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Проект реализуется благодаря соглашению между Европейским космическим агентством и компанией Васт, занимающейся организацией коммерческих миссий на МКС. По словам главы правительства, участие в таком проекте откроет новые возможности для чешских научных организаций, университетов и технологических компаний.

Эта космическая экспедиция, прежде всего, позволит чешским ученым и исследователям участвовать в разработке технологий, применяемых в промышленности, здравоохранении и других важных сферах. Это продемонстрирует способность Чехии быть частью современных и самых передовых проектов.

Согласно предварительным данным, Алеш Свобода будет пилотировать космический корабль SpaceX Dragon, который будет выведен на орбиту с помощью ракеты Falcon 9. Экипаж будет состоять из четырех человек. В настоящее время подтверждено, что командиром миссии назначен французский астронавт Тома Песке.