США призывают союзников по НАТО отказаться от оборудования Huawei

·7·Технологии
США призывают союзников по НАТО отказаться от оборудования Huawei

Администрация США начала новый этап борьбы с компанией Huawei. На этот раз Вашингтон требует от союзников по НАТО использовать оборонные расходы для замены китайского оборудования в сетях 5Г. Технологические гиганты, такие как Huawei и ZTE, давно рассматриваются как угроза безопасности данных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Такие страны, как Германия и Испания, по-прежнему значительно зависят от решений Huawei. По словам координатора Госдепартамента США Джошуа Янга, государствам НАТО следует направить увеличенный до 3,5% ВВП оборонный бюджет на демонтаж китайских технологий. Это создает серьезное давление на Берлин, который выступал против планов запрета в Европейском союзе.

Напомним, что в 2019 году администрация Дональда Трампа внесла компанию Huawei в «черный список», лишив ее доступа к американским технологиям. После этого компания была вынуждена создать собственную операционную систему HarmonyOS и инвестировать во внутренний рынок. Представители США выражают обеспокоенность по поводу шпионажа через телекоммуникационное оборудование и кражи интеллектуальной собственности.

Несмотря на санкции, Huawei продолжает успешно развиваться в сфере полупроводников. Новые чипы Кирин компании создаются на основе технологии «Логик Фолдинг». Ожидается, что эта инновация поможет преодолеть физические ограничения закона Мура и обеспечить технологическую независимость Китая.

СШАHuaweiНАТО5GСанкции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Apple представила iOS 27 и iPadOS 27: Ликуид Гласс и Siri AIApple представила iOS 27 и iPadOS 27: Ликуид Гласс и Siri AIСегодня, 05:53Зепто подала заявку на IPO: быстрый рост и крупные убыткиЗепто подала заявку на IPO: быстрый рост и крупные убыткиСегодня, 05:21В России не будут запрещать сервисы ChatGPT, Grok и DeepSeekВ России не будут запрещать сервисы ChatGPT, Grok и DeepSeekСегодня, 04:56Алеш Свобода станет пилотом корабля Dragon: Чехия впервые отправит астронавта на МКСАлеш Свобода станет пилотом корабля Dragon: Чехия впервые отправит астронавта на МКССегодня, 04:55Стало известно, какие модели iPhone получат новейшую операционную систему iOS 27Стало известно, какие модели iPhone получат новейшую операционную систему iOS 27Сегодня, 03:23В Google Photos запустили цифровой гардероб на базе искусственного интеллектаВ Google Photos запустили цифровой гардероб на базе искусственного интеллектаСегодня, 01:57
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус