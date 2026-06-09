Администрация США начала новый этап борьбы с компанией Huawei. На этот раз Вашингтон требует от союзников по НАТО использовать оборонные расходы для замены китайского оборудования в сетях 5Г. Технологические гиганты, такие как Huawei и ZTE, давно рассматриваются как угроза безопасности данных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Такие страны, как Германия и Испания, по-прежнему значительно зависят от решений Huawei. По словам координатора Госдепартамента США Джошуа Янга, государствам НАТО следует направить увеличенный до 3,5% ВВП оборонный бюджет на демонтаж китайских технологий. Это создает серьезное давление на Берлин, который выступал против планов запрета в Европейском союзе.

Напомним, что в 2019 году администрация Дональда Трампа внесла компанию Huawei в «черный список», лишив ее доступа к американским технологиям. После этого компания была вынуждена создать собственную операционную систему HarmonyOS и инвестировать во внутренний рынок. Представители США выражают обеспокоенность по поводу шпионажа через телекоммуникационное оборудование и кражи интеллектуальной собственности.

Несмотря на санкции, Huawei продолжает успешно развиваться в сфере полупроводников. Новые чипы Кирин компании создаются на основе технологии «Логик Фолдинг». Ожидается, что эта инновация поможет преодолеть физические ограничения закона Мура и обеспечить технологическую независимость Китая.