Основатель сервиса самокатов собрал $5 млн на строительство дата-центра в космосе

·4·Технологии
Основатель сервиса самокатов собрал $5 млн на строительство дата-центра в космосе

Успехи компании SpaceX в космической индустрии полностью изменили рынок венчурного капитала. Теперь даже предприниматели без опыта в космической сфере могут привлекать инвестиции для крупных проектов. Стартап Orbital, основанный создателем сервиса электрических самокатов Spin Юином Пуном, привлек $5 млн посевных инвестиций от a16z и других инвесторов. Цель компании — запустить дата-центры для вычислений с использованием искусственного интеллекта на орбите после начала регулярных полетов ракеты Starship. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Ранее Юин Пун продал компанию Spin гиганту Ford и получил опыт в автомобильной промышленности. Его новый проект направлен на удовлетворение огромного спроса на мощности искусственного интеллекта на Земле через космос. На орбите солнечная энергия бесконечна, а экологические ограничения практически отсутствуют, однако главной проблемой остается высокая стоимость доставки грузов в космос. Команда Orbital уверена, что проект Starship компании SpaceX позволит резко снизить расходы на транспортировку.

В настоящее время команда, базирующаяся в Лос-Анджелесе и состоящая из бывших сотрудников Amazon LEO, SpaceX и Northrop Grumman, готовится к демонстрационному запуску. В рамках этого теста чип NVIDIA Blackwell будет установлен на партнерский спутник для проверки разработанных Orbital систем радиационной защиты и теплового управления. К 2028 году компания планирует запустить первое оборудование для обработки данных, оснащенное GPU класса NVIDIA Space-1 Vera Rubin.

Долгосрочный план стартапа Orbital заключается в создании сети из 10 000 спутников. Каждый аппарат будет иметь мощность 100 кВт, что в совокупности обеспечит гигаватты вычислительной мощности. Конкуренция в этой области усиливается: Starcloud уже имеет свои GPU на орбите, а Blue Origin под руководством Джеффа Безоса объявила о строительстве дата-центров в космосе с помощью ракеты New Glenn. По мнению Пуна, спрос на искусственный интеллект настолько высок, что на этом рынке найдется место для всех участников.

OrbitalSpaceXNVIDIAStarshipКосмические Технологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung завершила обновление One UI 8.5 для 44 устройствSamsung завершила обновление One UI 8.5 для 44 устройствСегодня, 12:22Донгфенг начнет производство твердотельных аккумуляторов с запасом хода 1000 кмДонгфенг начнет производство твердотельных аккумуляторов с запасом хода 1000 кмСегодня, 11:57В сервисе «Яндекс Книги» появилась функция чтения книг по ролямВ сервисе «Яндекс Книги» появилась функция чтения книг по ролямСегодня, 11:51Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·чМонстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·чСегодня, 09:57Не копия Starlink: Бюро 1440 потеряло свой первый спутникНе копия Starlink: Бюро 1440 потеряло свой первый спутникСегодня, 09:53Эвотрекс привлекла $30 млн на РВ, не требующий зарядных станцийЭвотрекс привлекла $30 млн на РВ, не требующий зарядных станцийСегодня, 09:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус