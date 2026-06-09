Основатель сервиса самокатов собрал $5 млн на строительство дата-центра в космосе

Успехи компании SpaceX в космической индустрии полностью изменили рынок венчурного капитала. Теперь даже предприниматели без опыта в космической сфере могут привлекать инвестиции для крупных проектов. Стартап Orbital, основанный создателем сервиса электрических самокатов Spin Юином Пуном, привлек $5 млн посевных инвестиций от a16z и других инвесторов. Цель компании — запустить дата-центры для вычислений с использованием искусственного интеллекта на орбите после начала регулярных полетов ракеты Starship. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Ранее Юин Пун продал компанию Spin гиганту Ford и получил опыт в автомобильной промышленности. Его новый проект направлен на удовлетворение огромного спроса на мощности искусственного интеллекта на Земле через космос. На орбите солнечная энергия бесконечна, а экологические ограничения практически отсутствуют, однако главной проблемой остается высокая стоимость доставки грузов в космос. Команда Orbital уверена, что проект Starship компании SpaceX позволит резко снизить расходы на транспортировку.

В настоящее время команда, базирующаяся в Лос-Анджелесе и состоящая из бывших сотрудников Amazon LEO, SpaceX и Northrop Grumman, готовится к демонстрационному запуску. В рамках этого теста чип NVIDIA Blackwell будет установлен на партнерский спутник для проверки разработанных Orbital систем радиационной защиты и теплового управления. К 2028 году компания планирует запустить первое оборудование для обработки данных, оснащенное GPU класса NVIDIA Space-1 Vera Rubin.

Долгосрочный план стартапа Orbital заключается в создании сети из 10 000 спутников. Каждый аппарат будет иметь мощность 100 кВт, что в совокупности обеспечит гигаватты вычислительной мощности. Конкуренция в этой области усиливается: Starcloud уже имеет свои GPU на орбите, а Blue Origin под руководством Джеффа Безоса объявила о строительстве дата-центров в космосе с помощью ракеты New Glenn. По мнению Пуна, спрос на искусственный интеллект настолько высок, что на этом рынке найдется место для всех участников.