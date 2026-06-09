В России вводят возможность самоограничения на международные звонки

·3·Технологии
В России вводят возможность самоограничения на международные звонки

Государственная дума России одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на борьбу с кибермошенничеством. В рамках нового закона для абонентов будет создана возможность добровольной блокировки входящих международных звонков. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Для установки такого запрета пользователи смогут воспользоваться личным кабинетом на портале «Госуслуги» или лично посетить многофункциональные центры (МФЦ). После активации услуги все звонки из-за рубежа будут автоматически отклоняться оператором связи.

Согласно закону, для снятия установленных ограничений абонент обязан лично явиться в МФЦ. Эта мера призвана снизить риск удаленного управления аккаунтами мошенниками и снятия запретов.

Кроме того, документ обязывает телекоммуникационные компании маркировать все международные звонки. Точный порядок и формат такой маркировки будут отдельно определены правительством России.

РоссияКибербезопасностьСвязьЗаконодательствоТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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