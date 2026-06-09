Beeline запустил «белый VPN»: прямой доступ к Spotify и Netflix

Российский оператор Beeline объявил о запуске прямого доступа к ряду зарубежных интернет-сервисов, которые официально не запрещены в стране, но недоступны для использования. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам генерального директора компании Сергея Анохина, с 9 июня пользователи тарифа «би» получили возможность пользоваться Spotify, Netflix, Тикетмастер, Бравл Старс и другими зарубежными платформами. Этот проект является практической реализацией концепции «белого VPN», ранее обсуждавшейся на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам представителей оператора, данное решение обеспечивает абонентам удобное и легальное использование зарубежных сервисов. Пока компания не раскрыла детали технической реализации этой услуги.