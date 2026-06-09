Планшеты H-Tab Mini, Go и Crystal бренда Horizont поступили в продажу

·3·Технологии
Планшеты H-Tab Mini, Go и Crystal бренда Horizont поступили в продажу

Белорусский бренд Horizont официально представил новую линейку планшетов. На рынок вышли модели H-Tab Mini, H-Tab Go и H-Tab Crystal, предназначенные для различных потребностей. Устройства выделяются доступной ценой и техническими характеристиками, адаптированными для повседневных задач. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Самая компактная модель в линейке — H-Tab Mini, оснащенная 8-дюймовым IPS-дисплеем (1280×800 пикселей). Устройство работает на процессоре Allwinner A333, имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Гаджет с аккумулятором емкостью 4000 мАч поддерживает стандарты Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Модель H-Tab Go среднего уровня получила 10,1-дюймовый экран и 128 ГБ памяти. Технически она схожа с версией Mini, но дополнена интерфейсом Bluetooth 5.2. Устройство с большим экраном позиционируется как удобное решение для чтения и просмотра видео.

Флагман серии H-Tab Crystal оснащен 10,95-дюймовым IPS-экраном и более мощным чипом Unisoc T620. Он имеет 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и большой аккумулятор емкостью 8000 мАч. Также модель поддерживает работу в сети 4G LTE и навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo.

HorizontПланшетH-TabТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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