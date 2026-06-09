Lovable сообщила о достижении годового дохода в 500 млн долларов

Быстрорастущий европейский стартап Lovable сообщил в интервью изданию TechCrunch, что его годовой доход превысил 500 миллионов долларов. В последний раз компания публиковала финансовые результаты в феврале, тогда этот показатель составлял 400 миллионов долларов. Несмотря на то, что Lovable была основана в конце 2023 года, она демонстрирует впечатляющие темпы роста за короткое время. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

По данным компании, с помощью платформы было создано более 50 миллионов проектов, а еженедельный показатель использования достиг миллиона новых проектов. Хотя большинство пользователей не имеют технических знаний, они все чаще создают программное обеспечение, приносящее доход или предназначенное для бизнес-процессов. Среди них есть веб-сайты, магазины электронной коммерции, CRM-системы и HR-платформы.

Платформы для написания кода с помощью AI (vibe coding) рассматриваются как серьезная угроза для традиционного программного обеспечения SaaS. Многие предприниматели предпочитают самостоятельно создавать необходимые инструменты, а не покупать дорогие годовые подписки. Результаты опроса, проведенного Lovable, также подтверждают реальность этой тенденции.

Однако главная проблема заключается не в создании программы, а в ее поддержке (maintenance). Поскольку программное обеспечение зависит от постоянно меняющейся инфраструктуры и сторонних сервисов, оно требует регулярных обновлений. Если в будущем на Lovable и других подобных платформах будет мало заброшенных проектов, это будет свидетельствовать о начале настоящего кризиса на рынке SaaS.