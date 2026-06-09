В России запретили авторизацию через Gmail и Apple ИД

·3·Технологии
В России запретили авторизацию через Gmail и Apple ИД

Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий административные штрафы за нарушение правил авторизации пользователей на локальных интернет-ресурсах. Теперь использование иностранных сервисов будет строго ограничено. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно новым требованиям, регистрация пользователей должна осуществляться только через российский номер телефона, портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другие информационные системы, принадлежащие гражданам и компаниям РФ. Использование Gmail, Apple ИД и других иностранных почтовых сервисов считается нарушением закона.

Штраф для юридических лиц, нарушивших закон, установлен в размере до 700 тысяч рублей. Также вводится ответственность за нарушение правил использования рекомендательных алгоритмов на интернет-платформах. За повторные нарушения компании могут быть оштрафованы на сумму до 1,4 миллиона рублей.

В документе также ужесточены меры наказания за нарушение правил сотрудничества операторов связи с правоохранительными органами. В таких случаях юридические лица выплачивают штраф от 3 до 5 миллионов рублей, а при повторных нарушениях штраф может рассчитываться как процент от годовой выручки компании.

РоссияGmailApple IDЗаконодательствоИнтернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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