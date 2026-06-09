Наушники Yandex Дропс с ИИ прошли проверку безопасности ОВАСП

Команда Yandex раскрыла дополнительные подробности о своей новейшей новинке — наушниках Yandex Дропс с искусственным интеллектом. Новое носимое устройство успешно прошло комплексную проверку на соответствие международным стандартам безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным пресс-службы компании, оценка надежности гаджета и связанных с ним систем проводилась на основе методологии международной организации ОВАСП. Аудит охватил не только само устройство, но и его программное обеспечение, включая прошивку и мобильное приложение.

Эксперты также протестировали безопасность обмена данными по протоколу Bluetooth. По словам инженера по информационной безопасности Yandex Никиты Личаного, такой подход является стандартной практикой для всех продуктов компании.

Для справки, ОВАСП (Опен Веб Аппликатион Секуритй Проджект) — это некоммерческая организация, занимающаяся разработкой руководств и фреймворков в области безопасности. Пользователи Yandex Дропс теперь могут быть полностью уверены в защите своих данных.