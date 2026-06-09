Компания Ландспаке успешно запустила метановую ракету Жукуе-2Э Й6

Китайская компания Ландспаке успешно осуществила запуск модернизированной версии ракеты-носителя Жукуе-2Э Й6 с космодрома Дунфэн 9 июня в 08:23 по пекинскому времени. В рамках этой миссии на заданную орбиту были успешно выведены спутники Спакесаил ДТК 01 и КМКК-02. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным компании, все этапы полета прошли в штатном режиме, и миссия завершилась полным успехом. Для ракеты Жукуе-2, работающей на метане и кислороде, это стал исторический восьмой запуск. Данная программа считается одним из важнейших проектов частного космического сектора Китая.

Представители Ландспаке подчеркнули, что эта миссия напрямую связана с развитием инфраструктуры спутникового интернета в Китае. Запуск является частью реализации национального проекта спутникового интернета, направленного на расширение группировки связи и создание доступных сервисов для пользователей.