Anthropic представила публике свою самую мощную модель Claude Fable

·4·Технологии
Anthropic представила публике свою самую мощную модель Claude Fable

Компания Anthropic впервые представила широкой публике свою самую передовую модель искусственного интеллекта, однако этот процесс осуществляется со строгими мерами безопасности. Во вторник компания запустила Claude Fable 5, публичную версию модели Mythos. По данным Anthropic, Fable 5 показывает высокие результаты в области программной инженерии, интеллектуального труда и визуального анализа, но ответы блокируются в таких высокорисковых направлениях, как кибербезопасность, биология и химия, а система автоматически переключается на модель Claude Opus 4.8. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Изначально модель Mythos, представленная в апреле, была доступна только ограниченным партнерам из-за опасений в области кибербезопасности. На прошлой неделе Anthropic предоставила доступ к этой модели сотням организаций в 15 странах. Теперь эта технология открыта для всех через Claude API и планы Enterprise. До 22 июня модель Fable 5 будет доступна бесплатно для подписчиков Pro, Max и Team, а с 23 июня для использования потребуются отдельные кредиты.

Выпуск модели Fable совпал с периодом, когда Anthropic готовится к выходу на открытый рынок наряду с такими гигантами, как OpenAI и SpaceX. Компания предупреждает, что системы искусственного интеллекта развиваются настолько быстро, что вскоре могут достичь уровня рекурсивного самосовершенствования (RSI) без вмешательства человека. Поэтому, чтобы модели уровня Mythos не попали в чужие руки, Anthropic провела более 1000 часов внутренних и внешних тестов «red-teaming».

В качестве меры безопасности Anthropic внедрила политику хранения всех данных трафика в течение 30 дней. Компания подчеркивает, что не использует эти данные для обучения моделей, а применяет их только для защиты от сложных атак и новых попыток «jailbreak». В настоящее время 95% сессий Fable 5 успешно завершаются собственными ответами модели, и система прибегает к помощи Opus 4.8 только в особо сложных случаях.

AnthropicClaudeИскусственный ИнтеллектMythosТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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