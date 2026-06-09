Tecno добавила футбольный режим в ИИ-ассистент Элла

·5·Технологии
Tecno добавила футбольный режим в ИИ-ассистент Элла

Международный бренд Tecno объявил о выпуске масштабного обновления для своего интеллектуального ассистента Элла. Специальный футбольный режим, разработанный накануне Чемпионата мира 2026 года, станет персональным аналитиком и спутником для пользователей смартфонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая функция интегрирована в интерфейс Tecno и работает на устройствах серии Камон 50 и других гаджетах бренда без необходимости установки дополнительных приложений. Система предлагает болельщикам три основных инструмента: адаптивный календарь, дайджест матчей и турнирную таблицу с обновлением в реальном времени.

Ассистент автоматически синхронизирует расписание матчей с учетом часового пояса пользователя. Также он формирует предматчевые аналитические обзоры, статистику команд и подробные отчеты после завершения игр. В турнирной таблице отображаются очки и разница мячей в 12 группах, а команды, вышедшие в следующий этап, выделяются отдельно.

Кроме того, Tecno не забыла и о развлекательных функциях. С помощью инструмента «Фото со звездой», работающего на базе генеративной нейросети, пользователи могут объединять свои селфи с изображениями любимых футболистов и делиться результатами в социальных сетях.

TecnoEllaИскусственный ИнтеллектCamon 50Чемпионат Мира
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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