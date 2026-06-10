Модель Фабле 5 от Anthropic создает игры по одной команде

·0·Технологии
Модель Фабле 5 от Anthropic создает игры по одной команде

Компания Anthropic представила первую общедоступную версию своей долгожданной модели Мйтос — Claude Фабле 5. Известный исследователь в области искусственного интеллекта и ученый из Пенсильванского университета Итан Моллик протестировал эту модель и сообщил, что ее возможности впечатляют. По словам Моллика, Фабле 5 значительно превосходит все общедоступные модели, которые он использовал ранее. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По словам исследователя, новая модель может работать без перерыва в течение десяти часов при выполнении многостраничных технических заданий и демонстрирует высокую эффективность в решении сложных задач. Самое интересное заключается в том, что Моллику удалось создать несколько полностью рабочих видеоигр на платформе Claude Коде, используя всего одну начальную подсказку (команду).

Среди созданных игр есть уникальная интерпретация классической игры Снаке (Змейка), Страта, основанная на зажигании фонарей в подземных туннелях, и игра Дуино, вдохновленная поэзией немецкого поэта Райнера Марии Рильке. Хотя графика еще не идеальна, формирование полноценной игровой механики по одной команде оценивается как технологическая революция.

Помимо игр, модель Фабле 5 смогла с высокой точностью создавать изохронные карты — сложные инструменты, визуализирующие время путешествия между двумя точками. Это означает, что проекты, которые ранее требовали целой команды разработчиков, теперь могут быть готовы за несколько минут с помощью искусственного интеллекта.

Эта новость открывает большие возможности для «вибе кодер» в сфере программного обеспечения. Результаты, продемонстрированные Claude Фабле 5, являются важным показателем того, как быстро растут возможности искусственного интеллекта и как в будущем фундаментально изменятся сложные процессы программирования.

AnthropicClaudeИскусственный ИнтеллектТехнологииВидеоигры
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Nodirbek Razzokov
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