Apple может ввести плату за функцию Siri AI

Руководство Apple рассматривает возможность внедрения системы дополнительной платы за использование обновленных возможностей Siri AI в будущем. По данным иксбт.ком, хотя этот план еще не полностью утвержден, компания готовится протестировать новые коммерческие подходы при предоставлении передовых функций AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания заявляет, что пользователи смогут приобретать дополнительную вычислительную мощность для Siri AI через существующие подписки iCloud+. Это предоставит расширенные возможности требовательным пользователям, сохранив при этом бесплатными основные функции для повседневных задач.

Общая практика на рынке AI

В настоящее время большинство провайдеров AI, таких как OpenAI и Anthropic, используют аналогичную бизнес-модель. То есть потребителям предоставляется ограниченная бесплатная версия, а для более активного использования предлагаются платные виды подписок, включающие дополнительные возможности.

Новая и усовершенствованная Siri AI в настоящее время доступна в тестовой версии iOS 27, а ее широкий публичный релиз запланирован на осень текущего года. Однако процесс реализации данного проекта дается компании непросто.

Трудности, с которыми сталкивается компания

В последние годы Apple немного отстала от других конкурентов в создании продвинутого АИ-ассистента. Ей даже пришлось получить лицензию на использование специальной модели Gemini от компании Google для усиления возможностей Siri.

Кроме того, из-за задержки обновления Siri AI компания была вынуждена выплатить 250 миллионов долларов для урегулирования коллективного судебного иска, поданного в связи с рекламой АИ-возможностей устройств iPhone 16.

Общая ситуация на рынке также требует осторожности от всех производителей технологий. Из-за дефицита RAM в масштабах отрасли себестоимость производства устройств выросла, что, в свою очередь, приводит к повышению цен.