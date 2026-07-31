Apple может ввести плату за функцию Siri AI

·35·Технологии
Apple может ввести плату за функцию Siri AI

Руководство Apple рассматривает возможность внедрения системы дополнительной платы за использование обновленных возможностей Siri AI в будущем. По данным иксбт.ком, хотя этот план еще не полностью утвержден, компания готовится протестировать новые коммерческие подходы при предоставлении передовых функций AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания заявляет, что пользователи смогут приобретать дополнительную вычислительную мощность для Siri AI через существующие подписки iCloud+. Это предоставит расширенные возможности требовательным пользователям, сохранив при этом бесплатными основные функции для повседневных задач.

Общая практика на рынке AI

В настоящее время большинство провайдеров AI, таких как OpenAI и Anthropic, используют аналогичную бизнес-модель. То есть потребителям предоставляется ограниченная бесплатная версия, а для более активного использования предлагаются платные виды подписок, включающие дополнительные возможности.

Новая и усовершенствованная Siri AI в настоящее время доступна в тестовой версии iOS 27, а ее широкий публичный релиз запланирован на осень текущего года. Однако процесс реализации данного проекта дается компании непросто.

Трудности, с которыми сталкивается компания

В последние годы Apple немного отстала от других конкурентов в создании продвинутого АИ-ассистента. Ей даже пришлось получить лицензию на использование специальной модели Gemini от компании Google для усиления возможностей Siri.

Кроме того, из-за задержки обновления Siri AI компания была вынуждена выплатить 250 миллионов долларов для урегулирования коллективного судебного иска, поданного в связи с рекламой АИ-возможностей устройств iPhone 16.

Общая ситуация на рынке также требует осторожности от всех производителей технологий. Из-за дефицита RAM в масштабах отрасли себестоимость производства устройств выросла, что, в свою очередь, приводит к повышению цен.

AppleSiri AIТехнологииИскусственный интеллектiCloud
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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