Президенты открыли пятизвездочный отель «Баку» на Иссык-Куле (фото)

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Президенты открыли пятизвездочный отель «Баку» на Иссык-Куле (фото)

На берегу Иссык-Куля открылся пятизвездочный отель «Баку», который призван стать одной из новых достопримечательностей туризма Центральной Азии. В торжественной церемонии приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совместно с главами государств Центральной Азии и Азербайджана.

Новый комплекс, занимающий территорию в 17,2 гектара, не ограничивается обычным отелем. Здесь создана целостная инфраструктура для отдыха, спорта, развлекательных мероприятий и проведения международных встреч высокого уровня.

Президенты ознакомились с возможностями нового комплекса

Церемония открытия отеля «Баку» прошла в рамках неформальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Шавкат Мирзиёев и другие лидеры ознакомились с созданными для гостей условиями, номерами, зонами отдыха, а также возможностями для приема международных мероприятий.

Совместное участие глав государств в церемонии открытия свидетельствует о том, что объект преподносится не только как проект для внутреннего туризма Кыргызстана, но и как значимый проект в масштабе всего региона.

В будущем комплекс может обеспечить:

  • прием правительственных и государственных делегаций;

  • проведение международных форумов и конференций;

  • организацию деловых встреч;

  • развитие семейного и премиального туризма;

  • проведение спортивных и культурных мероприятий.

Президенты открыли пятизвездочный отель «Баку» на Иссык-Куле (фото)

Каков отель в цифрах?

Новый пятизвездочный отель расположен на участке площадью 17,2 гектара на берегу Иссык-Куля.

В состав комплекса входят:

Объект

Основной показатель

Главное здание

7 этажей

Общая площадь

Около 30 тысяч квадратных метров

Номера

Более 120

Территория

17,2 гектара

Объекты для отдыха

Бассейн и аквапарк

Дополнительные возможности

Спортивная и развлекательная инфраструктура

Наличие более чем 120 номеров позволяет отелю одновременно принимать большое количество туристов, официальных делегаций и участников различных мероприятий.

Понятно, что значительная часть территории отведена не только под здания, но и под обустройство открытых зон отдыха, зеленых зон, спортивных площадок и водных аттракционов.

Президенты открыли пятизвездочный отель «Баку» на Иссык-Куле (фото)

Кому будут интересны аквапарк и бассейн?

Бассейн и аквапарк на территории комплекса спасают отель от участи объекта, предназначенного исключительно для командировок или официальных мероприятий.

Эта инфраструктура может сделать его привлекательным для:

  • семей с детьми;

  • тех, кто проводит летний отпуск на Иссык-Куле;

  • любителей активного отдыха;

  • иностранных туристов;

  • организаторов корпоративных мероприятий.

Туризм на Иссык-Куле активизируется в основном в летний сезон. А наличие аквапарка, бассейна, спортивных площадок и крытых развлекательных объектов служит тому, чтобы гости проводили на территории комплекса больше времени.

Туристу недостаточно только комфортного номера. Ему также важно, куда пойти, что посмотреть и как провести время во время отдыха. В отеле «Баку» постарались объединить различные услуги на одной территории.

Почему отель назван «Баку»?

Связь названия отеля со столицей Азербайджана также усиливает символическое значение проекта.

В условиях активизации политического, экономического и культурного диалога между Центральной Азией и Азербайджаном присвоение нового туристическому объекту на берегу Иссык-Куля названия «Баку» может восприниматься как знак сближения между двумя регионами.

Активное участие Азербайджана во встречах лидеров стран Центральной Азии повышает возможности расширения транспортных, туристических и культурных связей через Каспийское море.

С этой точки зрения новый отель может одновременно стать объектом, воплощающим:

  • туристический потенциал Кыргызстана;

  • узы дружбы с Азербайджаном;

  • новую форму регионального сотрудничества.

Президенты открыли пятизвездочный отель «Баку» на Иссык-Куле (фото)

Какие созданы условия для международных мероприятий?

Особо подчеркивается, что в отеле созданы условия для проведения международных встреч.

Наличие возможностей для приема высокопоставленных делегаций в пятизвездочном комплексе может еще больше укрепить позиции Иссык-Куля как площадки для проведения неформальных саммитов, бизнес-форумов и региональных диалогов.

У Иссык-Куля есть ряд природных преимуществ для таких встреч:

  • удаленность от шума большого города;

  • гармония горных и озёрных пейзажей;

  • возможность проведения переговоров в безопасном и закрытом формате;

  • сочетание официальной встречи с программой отдыха;

  • произведение сильного впечатления на иностранных гостей.

На неформальных встречах главы государств могут общаться вне рамок строгого протокола. Поэтому высококлассный отель и инфраструктура для отдыха имеют практическое значение и для политической дипломатии.

Президенты открыли пятизвездочный отель «Баку» на Иссык-Куле (фото)

Что даст новый объект местной экономике?

Деятельность крупного отеля не ограничивается только его номерами. Вокруг таких комплексов формируется целая цепочка сферы услуг.

Новый объект может повысить спрос в следующих сферах:

  • общественное питание и ресторанные услуги;

  • транспорт и трансфер;

  • услуги гидов и экскурсии;

  • клининг и техническое обслуживание;

  • организация мероприятий;

  • водные и спортивные развлекательные услуги;

  • торговля местной продукцией и сувенирами.

Если гости будут пользоваться ресторанами, торговыми точками и туристическими объектами за пределами комплекса, экономический эффект от проекта распространится на близлежащие районы.

Однако для этого будет важно наладить службы, туристические маршруты и программы сотрудничества, связывающие отель с местным бизнесом.

Президенты открыли пятизвездочный отель «Баку» на Иссык-Куле (фото)

Формируется ли на Иссык-Куле новая модель туризма?

Открытие за короткое время в Чолпон-Ате таких объектов, как гольф-клуб международного уровня и новый пятизвездочный отель, показывает, что Кыргызстан стремится адаптировать иссык-кульский туризм под новую аудиторию.

Если раньше Иссык-Куль был известен в основном пляжным, природоориентированным и семейным отдыхом, то теперь к нему добавляются:

  • спортивный туризм;

  • премиум-туризм;

  • бизнес-туризм;

  • международные мероприятия;

  • направления корпоративного отдыха.

Если эта стратегия принесет практические результаты, Иссык-Куль может превратиться не просто в место для летнего отдыха, а в крупный центр встреч и отдыха высокого уровня.

Какие вопросы все еще остаются открытыми?

Хотя основные показатели отеля были озвучены, некоторые экономические детали проекта пока не раскрыты.

Президенты открыли пятизвездочный отель «Баку» на Иссык-Куле (фото)

В частности, не сообщается:

  • сколько инвестиций вложено в строительство комплекса;

  • сколько рабочих мест создано в отеле;

  • какова стоимость номеров и условия бронирования;

  • какая компания будет управлять комплексом;

  • сколько гостей планируется принимать в течение года;

  • кова вместимость залов для международных мероприятий.

Истинная эффективность проекта будет оцениваться не только по торжественному открытию, но и по потоку гостей, качеству сервиса и вкладу в местную экономику.

Главный вывод

Открывшийся на берегу Иссык-Куля пятизвездочный отель «Баку» стал одним из новых крупных объектов туристической инфраструктуры Кыргызстана.

Комплекс, возведенный на территории в 17,2 гектара, объединяет более 120 номеров, бассейн, аквапарк, спортивную и развлекательную инфраструктуру. Помимо приема отдыхающих, он может принимать международные мероприятия и встречи на высшем уровне.

Теперь главный вопрос заключается в том, смогут ли большая площадь и современные условия привлечь на Иссык-Куль новый поток туристов и превратить его в один из ведущих туристических центров региона?

А как вы думаете, что больше привлекает туристов на Иссык-Куль — природа, современные отели или новые развлекательные комплексы? Оставляйте свое мнение в комментариях!

Иссык-КульШавкат МирзиёевУзбекистанАзербайджанКиргизия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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