Президенты открыли пятизвездочный отель «Баку» на Иссык-Куле (фото)
На берегу Иссык-Куля открылся пятизвездочный отель «Баку», который призван стать одной из новых достопримечательностей туризма Центральной Азии. В торжественной церемонии приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совместно с главами государств Центральной Азии и Азербайджана.
Новый комплекс, занимающий территорию в 17,2 гектара, не ограничивается обычным отелем. Здесь создана целостная инфраструктура для отдыха, спорта, развлекательных мероприятий и проведения международных встреч высокого уровня.
Президенты ознакомились с возможностями нового комплекса
Церемония открытия отеля «Баку» прошла в рамках неформальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана.
Шавкат Мирзиёев и другие лидеры ознакомились с созданными для гостей условиями, номерами, зонами отдыха, а также возможностями для приема международных мероприятий.
Совместное участие глав государств в церемонии открытия свидетельствует о том, что объект преподносится не только как проект для внутреннего туризма Кыргызстана, но и как значимый проект в масштабе всего региона.
В будущем комплекс может обеспечить:
прием правительственных и государственных делегаций;
проведение международных форумов и конференций;
организацию деловых встреч;
развитие семейного и премиального туризма;
проведение спортивных и культурных мероприятий.
Каков отель в цифрах?
Новый пятизвездочный отель расположен на участке площадью 17,2 гектара на берегу Иссык-Куля.
В состав комплекса входят:
Объект
Основной показатель
Главное здание
7 этажей
Общая площадь
Около 30 тысяч квадратных метров
Номера
Более 120
Территория
17,2 гектара
Объекты для отдыха
Бассейн и аквапарк
Дополнительные возможности
Спортивная и развлекательная инфраструктура
Наличие более чем 120 номеров позволяет отелю одновременно принимать большое количество туристов, официальных делегаций и участников различных мероприятий.
Понятно, что значительная часть территории отведена не только под здания, но и под обустройство открытых зон отдыха, зеленых зон, спортивных площадок и водных аттракционов.
Кому будут интересны аквапарк и бассейн?
Бассейн и аквапарк на территории комплекса спасают отель от участи объекта, предназначенного исключительно для командировок или официальных мероприятий.
Эта инфраструктура может сделать его привлекательным для:
семей с детьми;
тех, кто проводит летний отпуск на Иссык-Куле;
любителей активного отдыха;
иностранных туристов;
организаторов корпоративных мероприятий.
Туризм на Иссык-Куле активизируется в основном в летний сезон. А наличие аквапарка, бассейна, спортивных площадок и крытых развлекательных объектов служит тому, чтобы гости проводили на территории комплекса больше времени.
Туристу недостаточно только комфортного номера. Ему также важно, куда пойти, что посмотреть и как провести время во время отдыха. В отеле «Баку» постарались объединить различные услуги на одной территории.
Почему отель назван «Баку»?
Связь названия отеля со столицей Азербайджана также усиливает символическое значение проекта.
В условиях активизации политического, экономического и культурного диалога между Центральной Азией и Азербайджаном присвоение нового туристическому объекту на берегу Иссык-Куля названия «Баку» может восприниматься как знак сближения между двумя регионами.
Активное участие Азербайджана во встречах лидеров стран Центральной Азии повышает возможности расширения транспортных, туристических и культурных связей через Каспийское море.
С этой точки зрения новый отель может одновременно стать объектом, воплощающим:
туристический потенциал Кыргызстана;
узы дружбы с Азербайджаном;
новую форму регионального сотрудничества.
Какие созданы условия для международных мероприятий?
Особо подчеркивается, что в отеле созданы условия для проведения международных встреч.
Наличие возможностей для приема высокопоставленных делегаций в пятизвездочном комплексе может еще больше укрепить позиции Иссык-Куля как площадки для проведения неформальных саммитов, бизнес-форумов и региональных диалогов.
У Иссык-Куля есть ряд природных преимуществ для таких встреч:
удаленность от шума большого города;
гармония горных и озёрных пейзажей;
возможность проведения переговоров в безопасном и закрытом формате;
сочетание официальной встречи с программой отдыха;
произведение сильного впечатления на иностранных гостей.
На неформальных встречах главы государств могут общаться вне рамок строгого протокола. Поэтому высококлассный отель и инфраструктура для отдыха имеют практическое значение и для политической дипломатии.
Что даст новый объект местной экономике?
Деятельность крупного отеля не ограничивается только его номерами. Вокруг таких комплексов формируется целая цепочка сферы услуг.
Новый объект может повысить спрос в следующих сферах:
общественное питание и ресторанные услуги;
транспорт и трансфер;
услуги гидов и экскурсии;
клининг и техническое обслуживание;
организация мероприятий;
водные и спортивные развлекательные услуги;
торговля местной продукцией и сувенирами.
Если гости будут пользоваться ресторанами, торговыми точками и туристическими объектами за пределами комплекса, экономический эффект от проекта распространится на близлежащие районы.
Однако для этого будет важно наладить службы, туристические маршруты и программы сотрудничества, связывающие отель с местным бизнесом.
Формируется ли на Иссык-Куле новая модель туризма?
Открытие за короткое время в Чолпон-Ате таких объектов, как гольф-клуб международного уровня и новый пятизвездочный отель, показывает, что Кыргызстан стремится адаптировать иссык-кульский туризм под новую аудиторию.
Если раньше Иссык-Куль был известен в основном пляжным, природоориентированным и семейным отдыхом, то теперь к нему добавляются:
спортивный туризм;
премиум-туризм;
бизнес-туризм;
международные мероприятия;
направления корпоративного отдыха.
Если эта стратегия принесет практические результаты, Иссык-Куль может превратиться не просто в место для летнего отдыха, а в крупный центр встреч и отдыха высокого уровня.
Какие вопросы все еще остаются открытыми?
Хотя основные показатели отеля были озвучены, некоторые экономические детали проекта пока не раскрыты.
В частности, не сообщается:
сколько инвестиций вложено в строительство комплекса;
сколько рабочих мест создано в отеле;
какова стоимость номеров и условия бронирования;
какая компания будет управлять комплексом;
сколько гостей планируется принимать в течение года;
кова вместимость залов для международных мероприятий.
Истинная эффективность проекта будет оцениваться не только по торжественному открытию, но и по потоку гостей, качеству сервиса и вкладу в местную экономику.
Главный вывод
Открывшийся на берегу Иссык-Куля пятизвездочный отель «Баку» стал одним из новых крупных объектов туристической инфраструктуры Кыргызстана.
Комплекс, возведенный на территории в 17,2 гектара, объединяет более 120 номеров, бассейн, аквапарк, спортивную и развлекательную инфраструктуру. Помимо приема отдыхающих, он может принимать международные мероприятия и встречи на высшем уровне.
Теперь главный вопрос заключается в том, смогут ли большая площадь и современные условия привлечь на Иссык-Куль новый поток туристов и превратить его в один из ведущих туристических центров региона?
А как вы думаете, что больше привлекает туристов на Иссык-Куль — природа, современные отели или новые развлекательные комплексы? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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