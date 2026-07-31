Президенты открыли пятизвездочный отель «Баку» на Иссык-Куле (фото)

На берегу Иссык-Куля открылся пятизвездочный отель «Баку», который призван стать одной из новых достопримечательностей туризма Центральной Азии. В торжественной церемонии приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совместно с главами государств Центральной Азии и Азербайджана.

Новый комплекс, занимающий территорию в 17,2 гектара, не ограничивается обычным отелем. Здесь создана целостная инфраструктура для отдыха, спорта, развлекательных мероприятий и проведения международных встреч высокого уровня.

Президенты ознакомились с возможностями нового комплекса

Церемония открытия отеля «Баку» прошла в рамках неформальной консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Шавкат Мирзиёев и другие лидеры ознакомились с созданными для гостей условиями, номерами, зонами отдыха, а также возможностями для приема международных мероприятий.

Совместное участие глав государств в церемонии открытия свидетельствует о том, что объект преподносится не только как проект для внутреннего туризма Кыргызстана, но и как значимый проект в масштабе всего региона.

В будущем комплекс может обеспечить:

прием правительственных и государственных делегаций;

проведение международных форумов и конференций;

организацию деловых встреч;

развитие семейного и премиального туризма;

проведение спортивных и культурных мероприятий.

Каков отель в цифрах?

Новый пятизвездочный отель расположен на участке площадью 17,2 гектара на берегу Иссык-Куля.

В состав комплекса входят:

Объект Основной показатель Главное здание 7 этажей Общая площадь Около 30 тысяч квадратных метров Номера Более 120 Территория 17,2 гектара Объекты для отдыха Бассейн и аквапарк Дополнительные возможности Спортивная и развлекательная инфраструктура

Наличие более чем 120 номеров позволяет отелю одновременно принимать большое количество туристов, официальных делегаций и участников различных мероприятий.

Понятно, что значительная часть территории отведена не только под здания, но и под обустройство открытых зон отдыха, зеленых зон, спортивных площадок и водных аттракционов.

Кому будут интересны аквапарк и бассейн?

Бассейн и аквапарк на территории комплекса спасают отель от участи объекта, предназначенного исключительно для командировок или официальных мероприятий.

Эта инфраструктура может сделать его привлекательным для:

семей с детьми;

тех, кто проводит летний отпуск на Иссык-Куле;

любителей активного отдыха;

иностранных туристов;

организаторов корпоративных мероприятий.

Туризм на Иссык-Куле активизируется в основном в летний сезон. А наличие аквапарка, бассейна, спортивных площадок и крытых развлекательных объектов служит тому, чтобы гости проводили на территории комплекса больше времени.

Туристу недостаточно только комфортного номера. Ему также важно, куда пойти, что посмотреть и как провести время во время отдыха. В отеле «Баку» постарались объединить различные услуги на одной территории.

Почему отель назван «Баку»?

Связь названия отеля со столицей Азербайджана также усиливает символическое значение проекта.

В условиях активизации политического, экономического и культурного диалога между Центральной Азией и Азербайджаном присвоение нового туристическому объекту на берегу Иссык-Куля названия «Баку» может восприниматься как знак сближения между двумя регионами.

Активное участие Азербайджана во встречах лидеров стран Центральной Азии повышает возможности расширения транспортных, туристических и культурных связей через Каспийское море.

С этой точки зрения новый отель может одновременно стать объектом, воплощающим:

туристический потенциал Кыргызстана;

узы дружбы с Азербайджаном;

новую форму регионального сотрудничества.

Какие созданы условия для международных мероприятий?

Особо подчеркивается, что в отеле созданы условия для проведения международных встреч.

Наличие возможностей для приема высокопоставленных делегаций в пятизвездочном комплексе может еще больше укрепить позиции Иссык-Куля как площадки для проведения неформальных саммитов, бизнес-форумов и региональных диалогов.

У Иссык-Куля есть ряд природных преимуществ для таких встреч:

удаленность от шума большого города;

гармония горных и озёрных пейзажей;

возможность проведения переговоров в безопасном и закрытом формате;

сочетание официальной встречи с программой отдыха;

произведение сильного впечатления на иностранных гостей.

На неформальных встречах главы государств могут общаться вне рамок строгого протокола. Поэтому высококлассный отель и инфраструктура для отдыха имеют практическое значение и для политической дипломатии.

Что даст новый объект местной экономике?

Деятельность крупного отеля не ограничивается только его номерами. Вокруг таких комплексов формируется целая цепочка сферы услуг.

Новый объект может повысить спрос в следующих сферах:

общественное питание и ресторанные услуги;

транспорт и трансфер;

услуги гидов и экскурсии;

клининг и техническое обслуживание;

организация мероприятий;

водные и спортивные развлекательные услуги;

торговля местной продукцией и сувенирами.

Если гости будут пользоваться ресторанами, торговыми точками и туристическими объектами за пределами комплекса, экономический эффект от проекта распространится на близлежащие районы.

Однако для этого будет важно наладить службы, туристические маршруты и программы сотрудничества, связывающие отель с местным бизнесом.

Формируется ли на Иссык-Куле новая модель туризма?

Открытие за короткое время в Чолпон-Ате таких объектов, как гольф-клуб международного уровня и новый пятизвездочный отель, показывает, что Кыргызстан стремится адаптировать иссык-кульский туризм под новую аудиторию.

Если раньше Иссык-Куль был известен в основном пляжным, природоориентированным и семейным отдыхом, то теперь к нему добавляются:

спортивный туризм;

премиум-туризм;

бизнес-туризм;

международные мероприятия;

направления корпоративного отдыха.

Если эта стратегия принесет практические результаты, Иссык-Куль может превратиться не просто в место для летнего отдыха, а в крупный центр встреч и отдыха высокого уровня.

Какие вопросы все еще остаются открытыми?

Хотя основные показатели отеля были озвучены, некоторые экономические детали проекта пока не раскрыты.

В частности, не сообщается:

сколько инвестиций вложено в строительство комплекса;

сколько рабочих мест создано в отеле;

какова стоимость номеров и условия бронирования;

какая компания будет управлять комплексом;

сколько гостей планируется принимать в течение года;

кова вместимость залов для международных мероприятий.

Истинная эффективность проекта будет оцениваться не только по торжественному открытию, но и по потоку гостей, качеству сервиса и вкладу в местную экономику.

Главный вывод

Открывшийся на берегу Иссык-Куля пятизвездочный отель «Баку» стал одним из новых крупных объектов туристической инфраструктуры Кыргызстана.

Комплекс, возведенный на территории в 17,2 гектара, объединяет более 120 номеров, бассейн, аквапарк, спортивную и развлекательную инфраструктуру. Помимо приема отдыхающих, он может принимать международные мероприятия и встречи на высшем уровне.

Теперь главный вопрос заключается в том, смогут ли большая площадь и современные условия привлечь на Иссык-Куль новый поток туристов и превратить его в один из ведущих туристических центров региона?

А как вы думаете, что больше привлекает туристов на Иссык-Куль — природа, современные отели или новые развлекательные комплексы? Оставляйте свое мнение в комментариях!