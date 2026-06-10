Смартфоны Huawei Мате 80 захватили рынок и обошли Apple

Продажи устройств серии Huawei Мате 80 достигли 6,49 миллиона единиц, что стремительно укрепляет позиции компании на рынке смартфонов Китая. В настоящее время производитель занимает первое место на внутреннем рынке. Согласно данным РДОбсерватион, к 22-й неделе 2026 года объем продаж флагмана Huawei Мате 80 приблизился к отметке в 7 миллионов устройств. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

На 20-й неделе текущего года было поставлено 6,29 миллиона моделей Мате 80. Это означает, что компании удалось продать почти 200 000 смартфонов всего за одну неделю. Столь высокий потребительский спрос помогает Huawei удерживать лидерство.

Согласно последним рейтингам, китайский технологический гигант занял первое место по продажам смартфонов с долей 20,7%. При этом, несмотря на то, что линейка iPhone 17 показывает результаты выше ожиданий Apple, американский бренд остается на втором месте с показателем 19,4%.

Хотя серия iPhone 17 по-прежнему занимает значительную долю на китайском рынке, флагман Мате 80 создает серьезную конкуренцию по объему поставок. Кроме того, высокие показатели продаж продемонстрировала не только серия Мате 80, но и линейка Nova 15. Также большой интерес на рынке вызывают модели Пура 90, Пура Кс Max и Nova 16.