ASML раскритиковала план Европы по достижению независимости в сфере полупроводников

Крупнейший в мире производитель литографического оборудования, компания ASML, выступила против идеи активного вмешательства Европейского союза в цепочки поставок полупроводников. Руководство компании подчеркнуло, что промышленная независимость невозможна без развитой производственной базы, которой в регионе пока недостаточно. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Генеральный директор ASML Christophe Fouquet отметил, что основная часть бизнеса компании приходится на азиатские подразделения. По его словам, около 80% выручки ASML формируется за счет азиатских клиентов, тогда как на европейских заказчиков приходится лишь 1% от общего объема. Этот показатель отражает реальную структуру мировой индустрии.

Фукует подчеркнул, что инициативы ЕС по усилению контроля должны учитывать существующие в регионе ограничения. По его мнению, любые попытки «суверенизации» без значительного роста местного производства могут привести к обратным результатам — снижению конкурентоспособности и оттоку технологических компаний из Европы.

Чиновники ЕС недавно предложили ужесточить порядок поставок чипов, выразив желание получить право вмешиваться в логистические процессы в чрезвычайных ситуациях. При этом Elon Musk также положительно отозвался об ASML, назвав её величайшей и наиболее уважаемой компанией в Европе.

Напомним, что ASML стала самой дорогой компанией в истории Европы. Также председатель совета директоров TSMC опроверг слухи о нежелании компании инвестировать в литографическое оборудование следующего поколения из-за консервативного подхода.