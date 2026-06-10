Почему все крупные компании стремятся на энергетический рынок

Сначала Tesla, затем Ford, а теперь и GM — практически все автогиганты пытаются получить свою долю на рынке систем хранения энергии. Причина проста: хотя продажи электромобилей (EV) в США немного замедлились, продажи стационарных аккумуляторов за последние два года удвоились, и этот рост не собирается останавливаться. По данным Солар Энергй Индустриес Ассокиатион, к 2030 году ежегодная установленная мощность превысит 110 ГВ/ч, что в два раза больше текущего показателя. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Вице-президент GM по аккумуляторам и устойчивому развитию Курт Келти в интервью изданию TechCrunch подчеркнул, что потенциал этого рынка очень высок. Недавно компания представила совершенно новую химию натрий-ионных аккумуляторов, направленную на захват центральной части рынка. Столь стремительный рост рынка хранения энергии связан с объединением трех основных трендов.

Самая очевидная причина — расширение дата-центров (дата кентерс), обслуживающих системы AI (искусственного интеллекта). Ожидается, что спрос на энергию со стороны этих центров к концу десятилетия вырастет почти в три раза. В то же время крупные секторы экономики, такие как транспорт, производство и системы отопления и охлаждения, также полностью электрифицируются. По словам Келти, даже без учета дата-центров в этой сфере наблюдается серьезный рост.

Не только автопроизводители, но и стартапы вкладывают огромные средства в этот рынок. Например, в октябре Base Повер привлекла 1 миллиард долларов, а Лунар Энергй — 232 миллиона долларов. На данный момент на рынке лидирует Tesla: на долю этой компании пришлось 82 процента из 57 ГВ/ч установленной мощности в прошлом году. Валовая прибыль Tesla в сегменте хранения энергии составляет 30 процентов, что в несколько раз превышает прибыль от продажи традиционных автомобилей.

GM планирует подготовить свои натрий-ионные ячейки к концу десятилетия. Компания работает над созданием семейства аккумуляторов, специально адаптированных для этого рынка. Хотя Tesla пока контролирует рынок, усиление конкуренции предвещает новую технологическую революцию в энергетическом секторе.