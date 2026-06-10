Yandex Карты помогут во время отключения горячей воды

·0·Технологии
Yandex Карты помогут во время отключения горячей воды

В сервисе Yandex Карты появился новый инструмент на базе нейросетей. Эта функция была разработана для удобства жителей в период сезонного отключения горячей воды. Теперь пользователям не нужно вручную искать места, где можно помыть голову или принять душ. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В диалоге с АИ-ассистентом на главном экране достаточно выбрать готовый запрос, например: «Где помыть голову поблизости?». Нейросеть анализирует карточки заведений, списки услуг и отзывы, формируя список подходящих вариантов, таких как ближайшие салоны красоты.

Также есть возможность уточнить результаты поиска. Если пользователя интересуют не только салоны, но и бани с душем, достаточно сообщить об этом ассистенту, и он мгновенно скорректирует выборку. Этот процесс значительно экономит время пользователя.

Кроме того, в приложении Yandex Карты опубликован летний график отключения горячей воды для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Пользователи могут узнать точные даты и продолжительность работ, выбрав свой дом на карте или введя адрес в поиск.

YandexИскусственный ИнтеллектНейросетиТехнологииYandex Карты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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