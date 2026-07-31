Японская компания испаке выбрала ракету Х3 вместо Falcon 9

Японская космическая компания испаке объявила об отказе от американских технологий в пользу национальной ракеты Х3 для своих будущих лунных миссий. По информации иксбт.ком, программа Миссион 3, запланированная на 2028 год, выведет в космос новый посадочный модуль под названием Ultra, что станет первым в истории случаем использования японским частным стартапом носителя Х3. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Данное решение является новым этапом для испаке, поскольку ее предыдущие два лунных аппарата были запущены в космос с помощью ракет Falcon 9, принадлежащих американской компании SpaceX. Теперь соглашение между испаке и производителем ракеты Х3, компанией Митсубиши Хеавй Индустриес (МХИ), выходит за рамки простого коммерческого контракта и преследует цель создания в Японии первой частной транспортной системы для Луны.

Колебания валют и надежность ракеты

При выборе ракеты-носителя Х3 учитывались не только поддержка национальной космической инфраструктуры, но и ее технические характеристики, условия полета и совместимость с новым модулем. Хотя сумма контракта не разглашается, глава испаке Такеши Хакамада отметил, что ослабление японской иены сделало услуги Falcon 9, расчеты за которые ведутся в долларах США, значительно более дорогими для японских заказчиков.

В то же время прошлые проблемы ракеты Х3 также не остались без внимания. Из 8 проведенных к настоящему моменту полетов 2 завершились неудачно. Тем не менее, после возобновления успешных запусков носителя руководство компании сочло этот риск приемлемым. Стоит отметить, что сотрудничество со SpaceX не прекращено полностью.

Масштабные планы на будущее и сотрудничество с Европой

испаке планирует реализовать еще несколько крупных проектов в будущем. По данным компании, новая транспортная система Мобиле Карго Сйстем отправится на Луну на корабле Starship не ранее 2030 года. Это еще больше расширит логистические возможности компании.

Кроме того, европейское подразделение компании заключило важный контракт с Европейским космическим агентством (ESA) на сумму 65 миллионов евро. Эти средства пойдут на завершение разработки лунохода МАГПИЭ, предназначенного для отправки к южному полюсу Луны с целью поиска водяного льда и исследования грунта. Этот аппарат будет отправлен на Луну в рамках Миссион 4 в 2029 году.