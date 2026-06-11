Компутекс 2026: Asus представила новые ROG Ally Кс20 и ноутбуки Nvidia RTX Спарк

·1·Технологии
Компутекс 2026: Asus представила новые ROG Ally Кс20 и ноутбуки Nvidia RTX Спарк

На выставке Компутекс 2026 компания Asus продемонстрировала революционные устройства для портативного гейминга и создателей контента. Главной звездой мероприятия стала консоль ROG Ally Кс20 Бундле, приуроченная к 20-летию бренда Републик оф Гамерс. Устройство оснащено 7,4-дюймовым ОЛЭД-экраном с частотой 120 Гц и яркостью 1400 нит. Консоль работает на процессоре AMD Ryzen AI З2 Экстреме с 24 GB оперативной памяти и продается исключительно в комплекте с очками виртуальной реальности РОГ Ксреал Р1 Эдитион 20. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Еще одной важной новинкой для геймеров стал флагманский ноутбук РОГ Стрикс Скар 18. Это первый в мире ноутбук с 18-дюймовым 4К Mini ЛЭД дисплеем, поддерживающим частоту обновления 240 Гц. Внутри устройства установлены процессор Intel Core Ultra 9 290ХКс Plus и GeForce RTX 5090 Лаптоп GPU с 24 GB памяти ГДДР7. Общая мощность системы достигает 320 В, а для хранения данных используются накопители ПКИе 5.0 объемом до 8 TB.

Asus также показала первые модели ПроАрт П16 и П14 на платформе Nvidia RTX Спарк. Эти ноутбуки имеют совершенно новую архитектуру: 20-ядерный процессор Nvidia Граке соединен с графикой Blackwell RTX через НВЛинк-К2К. Система обладает 128 GB объединенной памяти и обеспечивает производительность 1 петафлопс в задачах AI. Модели оснащены ОЛЭД-экранами и поддержкой стилуса, что делает их идеальными для профессиональных дизайнеров.

Для массового сегмента был представлен Вивобук С16 (С5608) на чипе Qualcomm Snapdragon Кс. По заявлению производителя, этот ноутбук способен работать более 25 часов без подзарядки. Устройство оснащено 16-дюймовым ОЛЭД-дисплеем, 16 GB памяти ЛПДДР5Кс и ССД на 512 GB. Модель в легком и компактном корпусе позиционируется как идеальное решение для повседневных задач и длительной мобильной работы.

AsusROG AllyNvidiaRTX SparkНоутбуки
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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