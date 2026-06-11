Новый складной смартфон Oppo: Snapdragon 8 Элите и дизайн iPhone Ultra

Компания Oppo завершает тестирование своего нового складного смартфона. Дебют устройства ожидается в первом квартале следующего года. Эта модель будет представлена как первый «широкоформатный» складной флагман бренда и, по прогнозам, станет одним из самых мощных Андроид-смартфонов на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Основной экран смартфона будет иметь диагональ 7,6 дюйма, а внешний дисплей — 5,5 дюйма. Панели дисплеев будут поставляться компаниями БОЭ и Samsung. Устройство ориентировано на компактность, что делает его очень удобным для управления одной рукой в сложенном состоянии. Сообщается, что его габариты близки к концепту iPhone Ultra, который, как ожидается, будет разработан Apple.

Технически устройство будет оснащено флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Элите. Также оно получит аккумулятор емкостью 6000 mAh, технологию беспроводной зарядки и сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую грань корпуса. Устройство будет обеспечено максимальной защитой от воды.

Ожидается, что цена нового смартфона составит более 10 000 юаней или около 1500 долларов. Эта модель послужит дальнейшему укреплению позиций бренда Oppo в премиальном сегменте.