Попавшая в автокатастрофу GeForce RTX 5060 Ти успешно восстановлена

В мире технологий каждый день происходят самые разные интересные события, но эта работа китайского мастера действительно заслуживает внимания. Как сообщает издание иксбт.ком, специалист успешно отремонтировал видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5060 Ти, которая попала в автомобильную аварии и была практически согнута пополам, подарив ей вторую жизнь. Этот необычный случай в очередной раз продемонстрировал долговечность современных компьютерных комплектующих и возможности профессионального ремонта. Об этом передает Иксбт.ком сообщает .

Согласно подробностям происшествия, китайский мастер электроники, работающий под псевдонимом Бротер Жанг, получил сильно поврежденный графический ускоритель. В результате сильного удара во время ДТП система охлаждения и теплораспределительная пластина устройства подверглись жесткой деформации. Видеокарта находилась в пугающем состоянии, как будто кто-то согнул ее вдвое. Однако процесс разборки устройства показал неожиданно положительные результаты.

Процесс ремонта и тесты

Проверка специалиста показала, что, несмотря на устрашающий внешний вид, основная печатная плата (текстолит) согнулась не так уж и сильно. Самое главное — признаков короткого замыкания обнаружено не было. После того как он аккуратно выровнял плату, видеокарта запустилась и даже вывела изображение на экран. Тем не менее проблемы еще не закончились: после установки специального драйвера система начала давать сбой, хотя диагностика памяти не выявила никаких ошибок.

Чтобы устранить причину неисправности, он выпаял чип памяти Samsung, расположенный рядом с наиболее пострадавшей частью, и заново надежно припаял его на место. Этот сложный процесс принес свои плоды, и система начала правильно распознавать устройство. Поскольку штатная система охлаждения пришла в негодность, тесты проводились с частично восстановленным радиатором и двумя внешними вентиляторами.

Почему видеокарту удалось спасти?

Во время тестирования восстановленная GeForce RTX 5060 Ти показала отличный результат. Она успешно прошла сложный стресс-тест со стабильностью 98,9%. При этом температура GPU не превысила 67 градусов, а температура чипов памяти — 68 градусов. По мнению специалиста, столь успешный финал во многом связан с особенной конструкцией самой модели RTX 5060 Ти.

Дело в том, что эта видеокарта имеет относительно короткую печатную плату, и основной удар пришелся именно на выступающую за ее пределы систему охлаждения. Если бы повреждения затронули сам графический процессор или привели к серьезным трещинам на текстолите, ремонт устройства оказался бы невозможным или экономически бессмысленным.