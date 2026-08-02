Создано новое умное кольцо, работающее на основе анализа пота

·23·Технологии
Создано новое умное кольцо, работающее на основе анализа пота

В области медицины и носимых технологий сделан важный шаг. Ученые создали прототип инновационного умного кольца, способного в режиме реального времени анализировать биохимические показатели организма. Ожидается, что этот гаджет откроет новую главу в современной медицине, изучая химические процессы в человеческом теле. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, большинство коммерческих устройств на рынке контролируют лишь температуру тела, пульс, физическую активность и качество сна. Однако новая разработка специализируется на анализе внутренних химических процессов организма, что дает пользователям более глубокую информацию о своем здоровье.

Возможность определения биохимических показателей

Данное устройство способно одновременно измерять концентрацию ряда важных веществ в организме. В частности, кольцо может определять глюкозу, кетоны, аскорбиновую кислоту (витамин К), мочевую кислоту, молочную кислоту и этанол.

Процесс анализа осуществляется через пот, выделяемый с поверхности кожи. Устройство анализирует состав пота с помощью пассивного осмотического процесса, то есть без каких-либо процедур и забора крови.

Техническое устройство и результаты испытаний

В корпусе кольца установлены миниатюрные биорепликационные сенсоры, гибкий аккумулятор на основе оксида серебра, а также электроника, необходимая для обработки и беспроводной передачи данных. Эта батарея работает около 12 часов в режиме непрерывной работы, а индивидуальная калибровка позволяет сохранять точность измерений до двух месяцев.

В ходе испытаний исследователи протестировали устройство в различных повседневных сценариях. В частности, особое внимание уделялось контролю уровня глюкозы и кетонов. Результаты показали, что показатели кольца полностью совпадают с данными коммерческих глюкометров и систем непрерывного мониторинга уровня сахара в крови.

Специалисты отмечают, что эта технология может положить начало новому этапу в развитии персональной медицины. Если обычные носимые гаджеты лишь показывают, что происходит в организме, такие сенсоры способны объяснить причины изменений на биохимическом уровне. Пока данное умное кольцо находится на стадии лабораторного прототипа, а сроки его массового производства или поступления в продажу не сообщаются.

Умное кольцоМедицинские технологииИнновацииГлюкозаБиохимический анализ
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Процессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовПроцессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовСегодня, 05:21Смарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСмарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСегодня, 03:59Модели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияМодели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияСегодня, 03:26OpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыOpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыСегодня, 02:27Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныЛондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныСегодня, 02:26Раймон Тарок Ultra: представлен новый электровелосипед с мотором DJIРаймон Тарок Ultra: представлен новый электровелосипед с мотором DJIСегодня, 01:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно