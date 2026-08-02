Создано новое умное кольцо, работающее на основе анализа пота

В области медицины и носимых технологий сделан важный шаг. Ученые создали прототип инновационного умного кольца, способного в режиме реального времени анализировать биохимические показатели организма. Ожидается, что этот гаджет откроет новую главу в современной медицине, изучая химические процессы в человеческом теле. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным Иксбт.ком, большинство коммерческих устройств на рынке контролируют лишь температуру тела, пульс, физическую активность и качество сна. Однако новая разработка специализируется на анализе внутренних химических процессов организма, что дает пользователям более глубокую информацию о своем здоровье.

Возможность определения биохимических показателей

Данное устройство способно одновременно измерять концентрацию ряда важных веществ в организме. В частности, кольцо может определять глюкозу, кетоны, аскорбиновую кислоту (витамин К), мочевую кислоту, молочную кислоту и этанол.

Процесс анализа осуществляется через пот, выделяемый с поверхности кожи. Устройство анализирует состав пота с помощью пассивного осмотического процесса, то есть без каких-либо процедур и забора крови.

Техническое устройство и результаты испытаний

В корпусе кольца установлены миниатюрные биорепликационные сенсоры, гибкий аккумулятор на основе оксида серебра, а также электроника, необходимая для обработки и беспроводной передачи данных. Эта батарея работает около 12 часов в режиме непрерывной работы, а индивидуальная калибровка позволяет сохранять точность измерений до двух месяцев.

В ходе испытаний исследователи протестировали устройство в различных повседневных сценариях. В частности, особое внимание уделялось контролю уровня глюкозы и кетонов. Результаты показали, что показатели кольца полностью совпадают с данными коммерческих глюкометров и систем непрерывного мониторинга уровня сахара в крови.

Специалисты отмечают, что эта технология может положить начало новому этапу в развитии персональной медицины. Если обычные носимые гаджеты лишь показывают, что происходит в организме, такие сенсоры способны объяснить причины изменений на биохимическом уровне. Пока данное умное кольцо находится на стадии лабораторного прототипа, а сроки его массового производства или поступления в продажу не сообщаются.