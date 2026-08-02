Моуринью увидел в матче с «Фиорентиной» три разных лица «Реала»

В своем первом серьезном испытании перед началом нового сезона «Реал» сыграл вничью с «Фиорентиной» со счетом 2:2. Однако Жозе Моуринью больше интересовали не столько результаты, сколько три разных облика, которые команда продемонстрировала по ходу встречи.

Португальский специалист отметил, что видел «Реал» свежим, уставшим и вновь перехватившим контроль над игрой, несмотря на сильное утомление. Последнее состояние произвело на него особенно сильное впечатление.

«До перерыва могло быть 3:0 или 4:0»

В матче, прошедшем в австрийском Клагенфурте, «Реал» захватил инициативу с первых же минут. Эндрик открыл счет, а молодой Алексис Сирия увеличил преимущество мадридцев. Однако «Фиорентина» сумела уйти от поражения благодаря голам Риккардо Пикколи и Мойзе Кина.

По мнению Моуринью, счет 2:1 в первом тайме не полностью отражал превосходство на поле. «Реал» создал множество моментов и мог практически решить исход игры еще до перерыва.

«Свежая команда играла очень хорошо», — так оценил первые 45 минут Моуринью.

Мадридцы создали серьезные трудности обороне «Фиорентины» за счет высокого прессинга, быстрых передач и возврата мяча на чужой половине поля. Особое внимание привлекли креативность Арды Гюлера и смелые действия молодых футболистов.

Затем появилось второе «лицо» «Реала»

После перерыва характер встречи изменился. Итальянская команда усилила силовую борьбу и стала применять высокий прессинг. К этому моменту у мадридцев, не прошедших полноценную предсезонную подготовку, стали заметны признаки усталости.

Моуринью охарактеризовал этот отрезок как «второе лицо» команды. «Реал» уже не мог атаковать так свободно, как раньше, и был вынужден больше обороняться у своей штрафной площади.

Молодым центральным защитникам Хоану Мартинесу и Марио Ривасу пришлось особенно тяжело в борьбе против Мойзе Кина. Моуринью высоко оценил игру обоих защитников, но не стал скрывать, что они еще не до конца готовы к противостоянию с сильными и физически мощными нападающими.

Это мнение не является сомнением в таланте молодых игроков, а лишь показывает, что в взрослом футболе одного мастерства недостаточно. На высоком уровне решающее значение имеют также скорость, физическая устойчивость и принятие правильных решений под прессингом.

Облик, который больше всего понравился Моуринью

После того как «Фиорентина» сравняла счет, «Реал» на некоторое время оказался в сложном положении. Но в конце матча команда снова пришла в себя, упорядочила свои действия и частично вернула контроль над игрой.

Моуринью назвал именно это состояние третьим обликом команды. Он подчеркнул, что, несмотря на сильную усталость, футболисты продолжали действовать не по отдельности, а как единое целое.

Это был важный знак для нового главного тренера. Ведь по ходу сезона «Реал» далеко не всегда будет превосходить соперника или находиться в лучшей физической форме. В такие моменты огромное значение имеют взаимовыручка футболистов, сохранение дистанции на поле и терпеливая игра.

70 минут после трех дней тренировок

Моуринью отдельно отметил самоотверженность Дензела Думфриса и Эндрика. Несмотря на то, что оба игрока провели с командой всего несколько тренировок, они отыграли более 70 минут.

Думфрис в своем дебютном матче за новую команду активно действовал на правом фланге. Он выполнял задачи по подключению к атакам, входу в штрафную площадь соперника и созданию ширины на фланге. Однако нехватка подготовки сказалась на его действиях во втором тайме.

Эндрик же забил гол, подав новому тренеру первый позитивный сигнал. Нападающий действовал активно, но в некоторых эпизодах спешил. Тем не менее, гол на начальном этапе предсезонной подготовки может повысить его уверенность в себе.

Серьезное испытание для воспитанников академии

Из-за того, что ряд лидеров, участвовавших в чемпионате мира, еще не присоединился к команде, Моуринью предоставил шанс многим молодым игрокам в матче против «Фиорентины». К первым предсезонным тренировкам «Реала» также было привлечено много футболистов из академии.

Хоан Мартинес и Марио Ривас произвели на тренера особенно хорошее впечатление. Моуринью высоко оценил их технический потенциал и будущее. Однако, когда игра переросла в силовую борьбу, разница в опыте и силе стала заметна.

Для Карлоса Эспи матч сложился еще более неожиданно. Несмотря на то, что он очень мало тренировался с командой, у него была возможность выйти на поле и прочувствовать атмосферу первой команды. Тренер расценил это как важный опыт для игрока.

«Даже в товарищеском матче “Реал” остается “Реалом”»

Перед началом матча Моуринью напомнил своим футболистам, что имя и форма клуба накладывают ответственность в любой игре. По его мнению, хотя результат товарищеской встречи не является решающим, «Реал» не выходит на поле просто так, чтобы провести время.

Португальский специалист подчеркнул, что использовал имеющихся в его распоряжении игроков, а на серьезную тактическую подготовку у него была всего одна тренировка. В таких условиях игра в первом тайме и командные действия в конце встречи пришлись ему по душе.

Это мнение показывает, что в новом проекте Моуринью также ставит на первое место дух требовательности клуба. Он ожидает одинакового уровня ответственности на поле как от молодого игрока, так и от опытной звезды.

Когда присоединятся основные игроки?

Главная тревога Моуринью — позднее прибытие ключевых игроков в расположение команды. Перед началом нового сезона он хотел поработать со всем составом хотя бы три недели, но из-за международных турниров это оказалось невозможно.

По словам тренера, ожидается, что Винисиус Жуниор, Брахим Диас и Бернарду Силва присоединятся к команде на ближайших тренировках. А Думфрис, Эндрик и другие футболисты будут улучшать свою физическую форму через каждую новую тренировку.

Поэтому делать окончательные выводы о полном облике «Реала» в новом сезоне по матчу с «Фиорентиной» пока рано. Для Моуринью это была в основном возможность оценить состояние игроков и протестировать молодежь на большой сцене.

Каково это — вернуться?

Моуринью был назначен главным тренером «Реала» в июне 2026 года и подписал с клубом контракт до 2029 года. Это его второй период работы в Мадриде.

Когда его спросили, каково это — снова возглавлять «Реал», тренер не поддался эмоциям. Моуринью отметил, что настоящие баталий еще не начались, и главные эмоции придут вместе с официальными матчами.

Этот ответ в очередной раз показал, что для португальского специалиста официальные матчи, где требуется результат, важнее предсезонных встреч.

Главный вывод

Ничья 2:2 с «Фиорентиной» в одном матче обнажила сильные и слабые стороны «Реала».

В свежем состоянии команда продемонстрировала высокий темп и эффективный прессинг. С нарастанием усталости она отдала инициативу сопернику. Но стремление футболистов вновь объединиться и вернуть контроль над игрой в концовке встречи понравилось Моуринью больше всего.

Теперь перед португальским специалистом стоят две основные задачи: в короткие сроки интегрировать лидеров в общую систему и подготовить талантливую молодежь к физическим требованиям большого футбола.

Какое из трех лиц «Реал» Моуринью будет показывать чаще в новом сезоне — на этот вопрос ответят первые официальные матчи.