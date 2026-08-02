Смарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларов

Как сообщает издание иксбт.ком, на рынок были представлены защищенные смарт-часы Рогбид СпинР с уникальным механическим колесом управления. Оцениваемый всего в 50 долларов гаджет привлекает внимание техноэнтузиастов своей сверхпрочностью, увеличенным экраном и рекордным временем работы без подзарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность новинки — механическое вращающееся колесо, расположенное на боковой части корпуса. Как поясняют производители, пользователям больше не нужно постоянно водить пальцем по дисплею для навигации по меню и настройкам. Этот механизм, напоминающий оптические колеса компьютерных мышей, точно фиксирует движения и преобразует их в команды управления.

Прочный корпус и технические возможности

Рогбид СпинР заслуживает признания благодаря своим размерам и прочности. Гаджет собран в массивном и защищенном 51-миллиметровом корпусе, толщина которого составляет 13,4 миллиметра. Также устройство оснащено системой защиты от воды по стандарту ИПКс8, что создает дополнительное удобство при повседневном использовании.

Часы оснащены крупным экраном диагональю 1,7 дюйма с разрешением 360кс360 пикселей. Объем встроенной памяти составляет 128 МБ. Задача по отслеживанию частоты сердечных сокращений пользователя возложена на современный оптический датчик ХКс3918.

Связь и емкость аккумулятора

Для подключения смарт-часов к смартфону используется технология Bluetooth 5.4. Однако, чтобы сохранить доступную цену, устройство лишено собственного модуля ГПС. Хотя этот нюанс не так заметен в повседневных городских условиях, он может быть важен для тех, кто профессионально занимается спортом.

Главным достоинством устройства называется его запас энергии. Благодаря аккумулятору емкостью 1100 mAh Рогбид СпинР может работать без подзарядки целых 100 дней в режиме ожидания. Для сравнения, учитывая, что большинство флагманских смарт-часов требуют ежедневной зарядки, этот показатель выглядит весьма впечатляюще.