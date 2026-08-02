Лионель Месси вернулся в состав Интер Майами

·2·Спорт
Лионель Месси вернулся в состав Интер Майами

Капитан американского клуба Интер Майами Лионель Месси готовится вновь выйти на поле. Как сообщает GOAL.ком, аргентинский нападающий попал в заявку команды на матч Восточной конференции против Коламбус Крю и начнет встречу на скамейке запасных. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Напомним, восьмикратный обладатель Золотого мяча в последний раз выходил на поле 19 июля в составе сборной Аргентины. После поражения в финале чемпионата мира футболисту был предоставлен короткий двухнедельный отпуск, из-за которого он пропустил и Матч всех звезд MLS.

Новые звезды и изменения в составе

Вместе с Месси к команде присоединился и его партнер по сборной Аргентины Родриго Де Поль. Он начнет этот матч в основном составе. Примечательно, что Де Поль впервые появится на поле в составе клуба из Майами вместе с легендарным бразильским полузащитником Каземиро. В предыдущем туре в дебютном матче против Монреаля Каземиро оставил у болельщиков самые положительные впечатления.

Другой опытный игрок команды Луис Суарес также находится в отличной спортивной форме. Под руководством нового главного тренера Гильермо Хойоса уругвайский форвард производит впечатление игрока, открывшего второе дыхание. Суарес сумел забить шесть голов в последних трех матчах. В частности, на прошлой неделе в игре против Монреаля он реализовал пенальти и принес своей команде победу. В линии атаки он образует эффективный дуэт с Германом Бертераме.

Впереди ждут важные матчи

Возвращение Лионеля Месси в строй пришлось для клуба из Майами как нельзя кстати, ведь в оставшейся части сезона команде предстоит борьба в двух крупных турнирах. Каждое очко имеет важнейшее значение для команды, претендующей на трофей Суппортерс’ Шиелд.

После субботнего матча Интер Майами сразу переключит внимание на международную арену. В среду команда сыграет против Атлетико Сан-Луис в рамках Кубка лиг. Впереди команду ждет плотный календарь и жаркие матчи.

Лионель МессиИнтер МайамиMLSФутболКриштиану Роналду
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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