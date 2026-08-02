Процессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентов

В то время как технологии современных мобильных устройств стремительно развиваются, одной из главных проблем, стоящих перед производителями, является нагрев и возникающий вследствие этого троттлинг. По данным иксбт.ком, необычный эксперимент, проведенный одним из энтузиастов технологий, наглядно показал, насколько реальные возможности мобильных процессоров ограничиваются температурными лимитами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе эксперимента, проведенного пользователем Reddit под ником нтсов, для тестирования процессора Snapdragon 8 Элите, установленного в смартфоне ZTE Nubia Z70 Ultra, был выбран неожиданный метод. Чтобы полностью устранить проблему нагрева корпуса смартфона, к нему подключили два больших башенных кулера, обычно предназначенных для процессоров настольных ПК.

Необычный эксперимент и его детали

Во время эксперимента энтузиаст разместил на смартфоне два кулера: один был установлен на заднюю панель устройства, а второй — непосредственно на экран. Хотя этот интересный пост впоследствии был удален, его результаты успели быстро распространиться по интернету и привлечь внимание специалистов.

Благодаря сверхмощной системе охлаждения троттлинг в процессоре Snapdragon 8 Элите был практически полностью устранен. В тесте 3ДМарк Вилд Лифе Экстреме Стресс Тест показатель стабильности устройства достиг 99%. Кроме того, в результатах Солар Бай Экстреме Стресс Тест стабильность составила 99,2%, подтвердив, что производительность не падает даже при максимальных нагрузках.

Результаты и будущие возможности

Согласно опубликованным результатам, в условиях столь экстремального охлаждения Snapdragon 8 Элите при длительных нагрузках смог обойти все современные передовые мобильные процессоры, включая Snapdragon 8 Элите Ген 5, Apple А19 Pro и чипы MediaTek Dimensity 9500. Стоит отметить, что речь идет о базовой производительности, поскольку пиковые показатели современных флагманских СоК остаются высокими.

Этот интересный эксперимент в очередной раз доказал, насколько реальный потенциал мобильных платформ зависит от температурного режима. Если процессор не сталкивается с тепловыми ограничениями, он может гораздо дольше стабильно работать на высоких частотах без каких-либо потерь.