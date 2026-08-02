Процессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентов

·28·Технологии
Процессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентов

В то время как технологии современных мобильных устройств стремительно развиваются, одной из главных проблем, стоящих перед производителями, является нагрев и возникающий вследствие этого троттлинг. По данным иксбт.ком, необычный эксперимент, проведенный одним из энтузиастов технологий, наглядно показал, насколько реальные возможности мобильных процессоров ограничиваются температурными лимитами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В ходе эксперимента, проведенного пользователем Reddit под ником нтсов, для тестирования процессора Snapdragon 8 Элите, установленного в смартфоне ZTE Nubia Z70 Ultra, был выбран неожиданный метод. Чтобы полностью устранить проблему нагрева корпуса смартфона, к нему подключили два больших башенных кулера, обычно предназначенных для процессоров настольных ПК.

Необычный эксперимент и его детали

Во время эксперимента энтузиаст разместил на смартфоне два кулера: один был установлен на заднюю панель устройства, а второй — непосредственно на экран. Хотя этот интересный пост впоследствии был удален, его результаты успели быстро распространиться по интернету и привлечь внимание специалистов.

Благодаря сверхмощной системе охлаждения троттлинг в процессоре Snapdragon 8 Элите был практически полностью устранен. В тесте 3ДМарк Вилд Лифе Экстреме Стресс Тест показатель стабильности устройства достиг 99%. Кроме того, в результатах Солар Бай Экстреме Стресс Тест стабильность составила 99,2%, подтвердив, что производительность не падает даже при максимальных нагрузках.

Результаты и будущие возможности

Согласно опубликованным результатам, в условиях столь экстремального охлаждения Snapdragon 8 Элите при длительных нагрузках смог обойти все современные передовые мобильные процессоры, включая Snapdragon 8 Элите Ген 5, Apple А19 Pro и чипы MediaTek Dimensity 9500. Стоит отметить, что речь идет о базовой производительности, поскольку пиковые показатели современных флагманских СоК остаются высокими.

Этот интересный эксперимент в очередной раз доказал, насколько реальный потенциал мобильных платформ зависит от температурного режима. Если процессор не сталкивается с тепловыми ограничениями, он может гораздо дольше стабильно работать на высоких частотах без каких-либо потерь.

SnapdragonСмартфонПроцессорТехнологииОхлаждение
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В США раскрыты кибератаки на системы водоснабженияВ США раскрыты кибератаки на системы водоснабженияСегодня, 05:51Создано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСоздано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСегодня, 04:57Смарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСмарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСегодня, 03:59Модели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияМодели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияСегодня, 03:26OpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыOpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыСегодня, 02:27Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныЛондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныСегодня, 02:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно