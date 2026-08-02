«Наполи» исполняется 100 лет: Детали грандиозного праздника, охватившего Неаполь...

Один из самых самобытных футбольных клубов Италии — «Наполи» — отмечает свое 100-летие не просто скромным торжеством, а грандиозным праздником, охватившим весь город. Одновременный звон ста колоколов, синее шествие по улицам, бесплатная пицца «Маргарита» и фейерверк на берегу моря — таковы самые яркие моменты юбилейной программы.

Этот праздник — не просто день рождения футбольного клуба. Он в очередной раз доказывает, насколько сильно «Наполи» переплетен с историей, культурой Неаполя и жизнью миллионов преданных фанатов.

Почему именно 1 августа было выбрано днем рождения клуба?

«Наполи» принял 1 августа 1926 года в качестве символической даты начала своей истории. Свой столетний сезон клуб проводит под девизом «Пе' киент'анне». Эта неаполитанская фраза означает пожелание «Еще на сто лет вперед».

Однако история футбола в Неаполе началась задолго до этого. Одна из первых футбольных команд города — Наплес Крикет &амп; Фут-Балл Клуб — была основана в 1906 году, а Унионе Спортива Интер Наполи — в 1911 году.

На базе этих команд в 1922 году возник клуб Интер-Наплес. А на собрании, состоявшемся 25 августа 1926 года, его название было изменено на Ассокиазионе Калкио Наполи. С 1964 года клуб выступает под своим нынешним названием — Сокиета Спортива Калкио Наполи.

Именно поэтому 1 августа — это не точная дата переименования по историческим документам, а символический день, запечатленный в памяти болельщиков как день рождения клуба.

Почему праздник начался ровно в 19:26?

Главные мероприятия юбилея были назначены на 1 августа в различных точках Неаполя. Время начала праздника выбрано не случайно — 19:26 символизирует год основания клуба.

Торжества начались на площади Пьяцца Карита, где располагалась первая штаб-квартира «Наполи». В этот момент по всему городу одновременно зазвонили сто церковных колоколов, а в небо взмыл синий дым.

После этого «Синее шествие» с участием болельщиков направилось от Пьяцца Карита к одной из главных площадей Неаполя — Пьяцца-дель-Плебишито.

Шествие было задумано не просто как шествие фанатов, а как современная и светская интерпретация традиционных народных гуляний региона Кампания.

Сто актеров, сто музыкантов и сто детей

Число «100» стало главным символом юбилея. В синем шествии планировалось участие ста актеров, ста музыкантов и ста детей.

Они должны были в театрализованных миниатюрах представить древние легенды Неаполя, народные традиции, музыку и футбольную историю. Представление охватило символическое путешествие от легенды о сирене Партенопе, связанной с происхождением города, до современной эпохи «Наполи».

Маршрут шествия пролегал через Пьяцца Карита, Виа Толедо, Виа Санта-Брижида, Виа Верди, Виа Сан-Карло и Пьяцца Триесте-э-Тренто к Пьяцца-дель-Плебишито.

Таким образом, исторический центр Неаполя на одну ночь превратился в театр под открытым небом, объединивший город, футбол и искусство.

Болельщикам раздали тысячи пицц «Маргарита»

Футбол и пицца — два главных символа, прославивших Неаполь на весь мир. Поэтому в юбилейной программе особое место было отведено знаменитой пицце «Маргарита».

На площади Пьяцца Муничипио была организована специальная «Столетняя деревня пиццы», где с 20:26 планировалось бесплатно раздавать болельщикам и гостям города тысячи кусочков пиццы и напитки.

Мероприятие не ограничилось лишь развлекательной целью. Часть пицц была направлена малоимущим слоям населения в сотрудничестве с продовольственным банком Кампании.

Эта инициатива продемонстрировала социальную роль клуба в жизни города: «Наполи» решил разделить свой юбилей не только с фанатами, но и с теми, кто нуждается в поддержке.

Легенды и сегодняшние герои на одной сцене

Официальная церемония юбилея прошла на площади Пьяцца-дель-Плебишито. В ней приняли участие президент клуба Аурелио Де Лаурентис, представители местных властей, легендарные игроки «Наполи» разных лет и члены нынешнего состава команды.

Вековой путь клуба был рассказан через музыку, исторические кадры, воспоминания болельщиков и сценические постановки.

В этой истории нашли отражение:

трудные первые годы;

великие победы эпохи Диего Марадоны;

кризис и вылет в низшие дивизионы;

возрождение клуба;

новые чемпионства и становление современного «Наполи».

Главной идеей церемонии было не просто вспомнить прошлое, а связать историю клуба с его будущим.

Неаполь в одно мгновение окрасился в синий цвет

Одним из самых впечатляющих моментов вечера стала программа «Синяя ночь».

Согласно официальному плану, в 22:30 главные исторические сооружения Неаполя одновременно были подсвечены в клубный цвет — синий. Среди них:

Королевский дворец;

Замок Кастель-Нуово;

Палаццо Сан-Джакомо;

Замок Кастель-дель-Ово;

Замок Кастель-Сант-Эльмо.

После этого между Пьяцца-дель-Плебишито и Кастель-дель-Ово состоялось световое шоу и фейерверк под аккомпанемент музыки.

Знаменитые голы в истории клуба, голоса героев и незабываемые моменты болельщиков были синхронизированы со специальной музыкальной композицией. Праздник продолжился музыкальной программой на площади.

Столетний праздник не заканчивается одной ночью

Руководство «Наполи» не ограничило юбилей лишь масштабным торжеством 1 августа. Мероприятия, посвященные столетию клуба, будут проходить на протяжении всего сезона 2026/27 годов.

Осенью планируется показ полнометражного фильма, рассказывающего об истории клуба от его основания до сегодняшних дней.

Кроме того, авторитетный итальянский институт энциклопедий Треккани впервые в своей истории выпустит специальное издание, посвященное отдельному футбольному клубу. Ожидается, что для болельщиков «Наполи» за пределами Италии также пройдут два международных юбилейных мероприятия.

В честь столетия клуб представил специальную форму. На ней изображены один из первых символов «Наполи» — Солнечный конь, цифра 100 и знаки, символизирующие неразрывную связь между клубом и городом.

Почему «Наполи» — это не просто футбольный клуб?

В Италии много популярных команд, но отношения «Наполи» со своим городом носят совершенно особый характер.

Для неаполитанцев клуб — это:

гордость города;

символ исторического противостояния Юга и Севера;

олицетворение борьбы с трудностями;

ценность, передающаяся из поколения в поколение;

сила, объединяющая неаполитанцев по всему миру.

Именно поэтому проведение столетнего праздника не на стадионе, а на городских площадях, улицах, в церквях и у исторических памятников неслучайно. История «Наполи» живет не только на футбольном поле, но и в каждом квартале Неаполя, в памяти каждого болельщика.

Главный вывод

Столетний юбилей «Наполи» превратился в грандиозное культурное событие, объединившее футбол, историю города и народные традиции.

Сто церковных колоколов, синее шествие, тысячи бесплатных кусочков пиццы, легенды клуба, подсвеченные замки и фейерверк на берегу моря — все это выразило безграничную любовь Неаполя к своей команде.

За целый век «Наполи» пережил и победы, и тяжелые кризисы. Но связь между клубом и городом не прервалась. Теперь Неаполь начинает новый век с пожеланием «Пе' киент'анне» — «Еще на сто лет вперед».

А как вы думаете, кто величайший игрок в истории «Наполи» — Марадона или другая легенда?