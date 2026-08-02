Honor Плай11 Pro: представлен с батареей 7000 mAh и экраном 1,5К

По данным Иксбт.ком, компания Honor начала прием предварительных заказов на свой новый смартфон Honor Плай11 Pro на китайском рынке. На данный момент покупателям предлагается единственная конфигурация с 8 GB оперативной и 256 GB постоянной памяти по цене 2100 юаней, что составляет чуть более 300 долларов США. Новый гаджет поступил в продажу в трех привлекательных цветах: серебристом, золотистом и черном. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Смартфон выделяется современным и прочным дизайном. В частности, устройство оснащено металлической боковой рамкой, а его корпус надежно защищен от пыли и влаги по стандарту ИП66. Это обеспечивает дополнительную безопасность при повседневном использовании.

Возможности дисплея и технология защиты зрения

Лицевая панель модели покрыта высококачественным ОЛЭД-экраном с диагональю 6,6 дюйма. Дисплей поддерживает высокое разрешение 1,5К, частоту 120 Hz и пиковую яркость до 6500 нит. Стоит отметить, что экран занимает почти 95 процентов передней панели.

Производители также уделили особое внимание здоровью глаз пользователей. В частности, дисплей оснащен технологией высокочастотного ШИМ-регулирования (ПВМ димминг) с частотой 3840 Hz, что обеспечивает немерцающий экран, значительно снижающий утомляемость глаз.

Емкость батареи и технические характеристики

Одно из главных достоинств гаджета — его аккумулятор. Honor Плай11 Pro укомплектован огромной батареей емкостью 7000 mAh и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 В. Несмотря на большую емкость аккумулятора, инженерам удалось сохранить толщину корпуса на уровне всего 7,34 мм, а вес — 185 граммов.

Гармония аккумулятора и дизайна:

Аккумулятор емкостью 7000 mAh

Тонкий корпус толщиной всего 7,34 мм

Легкий вес 185 граммов

Мощность зарядки 45 В