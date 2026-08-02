В США раскрыты кибератаки на системы водоснабжения

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство по охране окружающей среды (ЭПА) США предупредили о серии серьезных кибератак, направленных на объекты водоснабжения и очистки сточных вод в стране. Сообщается, что с конца июля предприятия критической инфраструктуры в Соединенных Штатах столкнулись с цифровыми угрозами, что уже привело к перебоям в подаче воды в некоторых регионах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Как пишет издание иксбт.ком, с 27 июля предприятия по очистке и распределению воды в семи штатах стали мишенью кибератак. Специалисты подчеркивают, что атаки такого рода наглядно показывают зависимость современной городской инфраструктуры от цифровых сетей и ее уязвимость.

Потеря контроля и технические проблемы

По данным ФБР, злоумышленникам удалось получить несанкционированный доступ к программируемым логическим контроллерам (ПЛК), используемым для управления промышленными процессами. Хакеры удаленно изменили ИП-адреса и пароли устройств, в результате чего местные операторы полностью потеряли контроль над критически важным оборудованием.

Представители пострадавших предприятий сообщили, что в результате этих кибервторжений в водопроводах резко упало давление, а в некоторых районах наблюдались подтопления. Падение давления не только вызывает перебои в поставках воды потребителям, но и создает более серьезные экологические и санитарные риски.

Скрытые угрозы для инфраструктуры

Специалисты поясняют, что давление в трубах ниже нормы может привести к крайне опасным последствиям. В частности, это создает условия для проникновения неочищенных грунтовых вод внутрь основных магистралей, что представляет серьезную угрозу безопасности всей городской системы водоснабжения.

Тот факт, что эти опасные инциденты произошли вскоре после атак на более чем тридцать объектов муниципальной водоснабжения в штате Миннесота, заставляет официальные ведомства принимать еще более жесткие меры. Правительственные органы направили во все профильные предприятия по всей стране специальные указания о незамедлительном усилении мер безопасности.

Рекомендации по обеспечению безопасности

В целях предотвращения подобных угроз специалисты настоятельно порекомендовали руководителям предприятий и техническим операторам соблюдать следующие важные правила:

Строго ограничить прямое подключение оборудования к сети интернет

Использовать защищенные шлюзы и современные межсетевые экраны

Заменить все пароли систем на более надежные варианты

Настроить списки контроля доступа, разрешающие обмен данными только между доверенными устройствами

По мнению экспертов, только строгое соблюдение правил кибербезопасности и изоляция промышленных сетей от внешнего интернета помогут в будущем предотвратить аналогичные чрезвычайные ситуации.