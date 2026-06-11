Борьба с «экологическим» обманом: в России запущен новый онлайн-сервис

·24·Технологии
Борьба с «экологическим» обманом: в России запущен новый онлайн-сервис

Национальный центр компетенций «Роскачество» представил новый онлайн-инструмент для борьбы с «гринвошингом» — практикой ложного позиционирования товаров как экологически чистых. Теперь потребители могут подать жалобу на недобросовестный маркетинг через специальную форму на сайте ведомства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

После поступления обращения специалисты «Роскачества» направляют запрос производителю или в торговую точку для урегулирования ситуации. Если эта мера не дает результата, к делу привлекается Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Данное ведомство еще в 2024 году опубликовало свои рекомендации по борьбе с подобными практиками.

Для проверки подлинного органического статуса товара покупателям рекомендуется убедиться в его наличии в реестре Минсельхоза России и действительности сертификата. Подлинность также подтверждают государственный знак на упаковке (белый лист на зеленом фоне) и специальный КР-код, ведущий в реестр.

Создание нового сервиса стало следствием проведенного мониторинга. В ходе проверки в 16 крупных торговых сетях и на маркетплейсах было выявлено более 450 товаров с признаками «гринвошинга». Большинство из них — импортные товары с маркировкой на английском языке. Напомним, что с 2025 года в России вступает в силу закон о приравнивании терминов «органический», «эко» и «био».

ЭкологияГринвошингРоскачествоОнлайн-сервисТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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