Агенты Coinbase теперь могут самостоятельно торговать и оплачивать услуги

В то время как интернет-трафик ИИ-агентов превышает человеческий, Coinbase представила новый инструмент для выполнения операций от имени пользователей. Спустя несколько дней после того, как Robinhood анонсировала аналогичную функцию, Coinbase запустила своих агентов. Эти агенты не только совершают сделки, но и могут самостоятельно оплачивать премиальные исследования. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Пользователи могут интегрировать агента в свои основные аккаунты или использовать его в изолированной среде «сандбокс» в целях безопасности. Агент может ребалансировать портфель, следовать инвестиционным тезисам или давать советы по торговле криптовалютой, используя профессиональные инструменты, такие как графики ТрадингВиев на платформе Coinbase Адванкед. В настоящее время система работает на спотовом и деривативном рынках, в будущем планируется добавление акций и рынков прогнозов.

Новый инструмент использует открытый платежный протокол кс402, разработанный в сотрудничестве с AWS, Anthropic, Circle и Near. Этот стандарт позволяет агенту оплачивать премиальные исследовательские данные и вычислительные мощности без необходимости входа в систему или подписки. Кроме того, Coinbase предоставила возможность запускать этих агентов на таких платформах, как ChatGPT или Claude через сервер МКП.

По словам представителя Coinbase Линкольна Мурра, компания создает продукт для будущего, в котором большая часть интернета будет управляться агентами. В то же время такие гиганты, как Visa и OpenAI, также работают над агентскими платежами. Совет по финансовой стабильности (ФСБ) подчеркивает необходимость принятия строгих мер защиты для снижения рисков, связанных с развитием подобных технологий.