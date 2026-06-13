Президент SpaceX намекнула на возможность слияния с Tesla

·1·Технологии
Президент SpaceX намекнула на возможность слияния с Tesla

В то время как мировое сообщество следит за историческим процессом IPO компании SpaceX и её главой Илоном Маском, вновь усилились слухи о возможном слиянии с другой крупной компанией в империи миллиардера — Tesla. Tesla, рыночная стоимость которой в настоящее время оценивается в 1,26 триллиона долларов, позиционируется Маском как компания в области AI и робототехники, несмотря на то, что основной доход поступает от продаж электромобилей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью КНБК высказала интересное мнение об этой потенциальной сделке. По её словам, слияние двух компаний «могло бы немного облегчить жизнь Илону». Это заявление было интерпретировано многими аналитиками как новый этап стратегического партнерства между SpaceX и Tesla.

Существуют доказательства того, что SpaceX уже готовится к такой крупной сделке. В преддверии своего публичного дебюта компания внесла новые пункты в раздел о рисках в регистрационном документе С-1. В нем содержится предупреждение о том, что «в связи с будущими транзакциями может быть выпущено значительное количество акций». Подобные серьезные предупреждения обычно предназначены не для мелких сделок, а для слияний с такими гигантами, как Tesla.

Илону Маску не привыкать объединять различные активы в своем портфеле. В начале этого года SpaceX приобрела его компанию в области AI — xAI. В свою очередь, xAI поглотила социальную сеть Кс, также принадлежащую Маску, путем полного обмена акциями. С этой точки зрения слияние Tesla и SpaceX может стать логичным шагом Маска на пути к созданию единой технологической экосистемы.

SpaceXTeslaElon MuskТехнологииИнвестиции
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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