Google подала в суд на группу, занимавшуюся мошенничеством с помощью ИИ

·3·Технологии
Google подала в суд на группу, занимавшуюся мошенничеством с помощью ИИ

Компания Google подала иск против крупной сети киберпреступников, которые использовали технологии искусственного интеллекта для обмана сотен тысяч пользователей. Китайская киберпреступная сеть, известная как Утсидер Энтерприсе, занималась кражей паролей и данных банковских карт пользователей путем рассылки поддельных сообщений от имени Google и других известных брендов. По данным компании, ущерб от деятельности этой группы исчисляется миллионами долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В рамках своих кампаний киберпреступники создали 9 000 фальшивых веб-сайтов, более миллиона мошеннических доменов и за короткое время отправили пользователям Android более 2,5 миллионов СМС-сообщений. Представители Google отмечают, что только за две недели мая текущего года от пользователей поступило 55 000 жалоб на спам-сообщения. Это означает более двух жалоб каждую минуту.

Google использует свои инструменты на базе ИИ для борьбы с этим мошенничеством. Компания заявила, что ежемесячно блокирует более 10 миллиардов подозрительных сообщений. Также ведется тесное сотрудничество с операторами связи, такими как АТ&Т, Т-Мобиле и Веризон, а также с Федеральным бюро расследований (FBI) США для пресечения этой операции. По данным FBI, с июля 2023 года через эту платформу было украдено более 3,8 миллиона данных кредитных карт, а общий ущерб достиг 1,9 миллиарда долларов.

Группа Утсидер Энтерприсе даже сдавала в аренду специальное программное обеспечение, позволяющее лицам без технических знаний создавать мошеннические сайты. Эта услуга, продававшаяся за 88 долларов в неделю или 200 долларов в месяц, помогала создавать поддельные ресурсы с помощью ИИ-платформ, таких как Gemini от Google. В настоящее время Google принимает меры по полному уничтожению инфраструктуры этой группы и привлечению виновных к ответственности.

GoogleИскусственный ИнтеллектКиберпреступностьGeminiAndroid
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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