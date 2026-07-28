У берегов Ирландии замечена редкая стая гигантских акул

·62·Мир
У берегов Ирландии замечена редкая стая гигантских акул

Берега Ирландии ежегодно становятся важным местом обитания для одной из крупнейших рыб в мире — гигантской акулы (баскинг шарк). Эти огромные, но абсолютно безопасные для человека морские обитатели поражают туристов и любителей природы тем, что подплывают очень близко к берегу. Именно поэтому Ирландия считается одним из самых популярных мест для наблюдения за гигантскими акулами в их естественной среде обитания.

Ежегодно с апреля по начало июля, а также в августе и сентябре сотни гигантских акул приплывают к западным и юго-западным берегам Ирландии, чтобы полакомиться планктоном и копеподами. Территория от Донеголского залива до графства Корк признана одним из лучших мест в мире для их наблюдения.

Bir guruh odamlar firuza rangli suvda akula yaqinida suzmoqda.

По словам специалистов Ирландской группы по исследованию гигантских акул (ИСБГ), эти акулы обитают в регионах от Шотландии до Новой Зеландии. Однако именно в Ирландии они подплывают очень близко к берегам. Достигающие в длину 10 метров гигантские акулы являются вторым по величине видом рыб в мире, питаются исключительно планктоном и не представляют опасности для человека.

Данный вид в 1950–1960-х годах прошлого века подвергся массовому промыслу, из-за чего оказался на грани исчезновения. Однако после того, как в 1984 году в Ирландии была поймана последняя гигантская акула, их популяция начала постепенно восстанавливаться. Тем не менее, на международном уровне этот вид все еще входит в число существ, находящихся под угрозой исчезновения.

Moviy kurtkali odam qoyalar yaqinidagi suvda suzayotgan akulani kuzatmoqda.

С 2022 года гигантские акулы находятся под особой защитой ирландского законодательства. Для туристических судов введены специальные правила, требующие приближаться к акулам на безопасное расстояние и не беспокоить их во время кормления или размножения.

По мнению специалистов, наблюдение за гигантскими акулами с близкого расстояния в морских глубинах — это не только уникальное чудо природы, но и одно из незабываемых впечатлений, которое надолго останется в памяти каждого туриста, посетившего Ирландию.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Крупный бизон бросился на машину: жуткий момент попал на видеоКрупный бизон бросился на машину: жуткий момент попал на видеоВчера, 23:40Появилась новая надежда в борьбе против практически неизлечимого ракаПоявилась новая надежда в борьбе против практически неизлечимого ракаВчера, 23:36Страшная трагедия на Пхукете: тайский чиновник насмерть сбил российского туристаСтрашная трагедия на Пхукете: тайский чиновник насмерть сбил российского туристаВчера, 23:25Нанесет ли Иран баллистические удары по Украине? Геополитическая напряженностьНанесет ли Иран баллистические удары по Украине? Геополитическая напряженностьВчера, 23:15«Украина продала свою независимость»: громкое заявление Марии Захаровой«Украина продала свою независимость»: громкое заявление Марии ЗахаровойВчера, 22:58Женщина, отвлекшаяся на телефон, случайно забрела в чужой дворЖенщина, отвлекшаяся на телефон, случайно забрела в чужой дворВчера, 19:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
В Атлантике появилась огромная белая акула, приближается еще более крупная особь
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Названо самое красивое слово в мире
Названо самое красивое слово в мире
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу