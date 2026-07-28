У берегов Ирландии замечена редкая стая гигантских акул

Берега Ирландии ежегодно становятся важным местом обитания для одной из крупнейших рыб в мире — гигантской акулы (баскинг шарк). Эти огромные, но абсолютно безопасные для человека морские обитатели поражают туристов и любителей природы тем, что подплывают очень близко к берегу. Именно поэтому Ирландия считается одним из самых популярных мест для наблюдения за гигантскими акулами в их естественной среде обитания.

Ежегодно с апреля по начало июля, а также в августе и сентябре сотни гигантских акул приплывают к западным и юго-западным берегам Ирландии, чтобы полакомиться планктоном и копеподами. Территория от Донеголского залива до графства Корк признана одним из лучших мест в мире для их наблюдения.

По словам специалистов Ирландской группы по исследованию гигантских акул (ИСБГ), эти акулы обитают в регионах от Шотландии до Новой Зеландии. Однако именно в Ирландии они подплывают очень близко к берегам. Достигающие в длину 10 метров гигантские акулы являются вторым по величине видом рыб в мире, питаются исключительно планктоном и не представляют опасности для человека.

Данный вид в 1950–1960-х годах прошлого века подвергся массовому промыслу, из-за чего оказался на грани исчезновения. Однако после того, как в 1984 году в Ирландии была поймана последняя гигантская акула, их популяция начала постепенно восстанавливаться. Тем не менее, на международном уровне этот вид все еще входит в число существ, находящихся под угрозой исчезновения.

С 2022 года гигантские акулы находятся под особой защитой ирландского законодательства. Для туристических судов введены специальные правила, требующие приближаться к акулам на безопасное расстояние и не беспокоить их во время кормления или размножения.

По мнению специалистов, наблюдение за гигантскими акулами с близкого расстояния в морских глубинах — это не только уникальное чудо природы, но и одно из незабываемых впечатлений, которое надолго останется в памяти каждого туриста, посетившего Ирландию.