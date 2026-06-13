Google ТВ теперь понимает естественные голосовые команды с помощью Gemini

Компания Google представила важное обновление для системы Google ТВ. Теперь интегрированный искусственный интеллект Gemini позволяет пользователям управлять телевизором с помощью естественной речи. Эта функция помогает настраивать устройство простыми фразами, не прибегая к поиску в сложных меню настроек. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Пользователи теперь могут обращаться к телевизору с такими фразами, как «Я не слышу, что происходит» или «Эта сцена слишком темная, ничего не видно». Gemini анализирует эти запросы и автоматически регулирует яркость изображения, контрастность или громкость звука. Также с помощью голоса можно активировать спортивный режим, усиление басов или специальные режимы для игр.

Система не только выполняет команды, но и обладает способностью диагностировать проблемы, связанные с изображением и звуком. Если пользователь описывает проблему словами, искусственный интеллект предлагает соответствующие корректировки для её устранения. Эта технология выводит опыт использования телевизора на совершенно новый уровень.

На данный момент эта функция доступна только на некоторых моделях телевизоров бренда TCL 2025–2026 годов выпуска на рынке США (КМ9К, КМ7Л, РМ7Л и других). Для использования новых возможностей требуется, чтобы устройство работало на операционной системе Android 14 или выше. Ожидается, что в будущем поддержка будет расширена для других брендов и регионов.