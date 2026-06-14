Huawei анонсировала масштабный план: 200 типов процессоров и 1200 устройств

·2·Технологии
Huawei анонсировала масштабный план: 200 типов процессоров и 1200 устройств

Компания Huawei сегодня официально объявила о своей новой стратегической программе — плане «Хонгту». Эта масштабная инициатива охватывает 200 типов чипов, 1200 моделей устройств и более 20 отраслей промышленности по всему Китаю. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

С помощью этого плана компания стремится значительно расширить экосистему HarmonyOS. После продвижения собственных компонентов для своих устройств, китайский технологический гигант теперь фокусируется на дальнейшей популяризации открытой экосистемы HarmonyOS.

Huawei планирует перейти от поддержки отдельных технологий к этапу всестороннего развития. Основное внимание будет уделено созданию эффективных разработок, содействию в процессах сертификации и стимулированию коммерческой деятельности.

Председатель подразделения устройств Huawei Ричард Ю заявил: «Открытая операционная система HarmonyOS стала цифровой основой для тысяч отраслей. На сегодняшний день она включает более 13 000 разработчиков кода, свыше 140 миллионов строк кода, более 3200 партнеров и более 1,3 миллиарда устройств».

HuaweiHarmonyOSТехнологииHongtuRichard Yu
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Адаптер Corsair GPU Повер Бридге расплавился и повредил GeForce RTX 4090Адаптер Corsair GPU Повер Бридге расплавился и повредил GeForce RTX 4090Сегодня, 20:21Глава Amazon обеспокоен безопасностью моделей AnthropicГлава Amazon обеспокоен безопасностью моделей AnthropicСегодня, 19:26В США начато масштабное расследование в отношении OpenAIВ США начато масштабное расследование в отношении OpenAIВчера, 16:51Новый динамик под подушку помогает в борьбе с бессонницейНовый динамик под подушку помогает в борьбе с бессонницейВчера, 16:27Российский интернет лишается сертификатов: ГлобалСигн начала отключениеРоссийский интернет лишается сертификатов: ГлобалСигн начала отключениеВчера, 15:54Железо вместо платины: создан новый катализатор для аккумуляторов будущегоЖелезо вместо платины: создан новый катализатор для аккумуляторов будущегоВчера, 15:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус