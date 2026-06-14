Huawei анонсировала масштабный план: 200 типов процессоров и 1200 устройств

Компания Huawei сегодня официально объявила о своей новой стратегической программе — плане «Хонгту». Эта масштабная инициатива охватывает 200 типов чипов, 1200 моделей устройств и более 20 отраслей промышленности по всему Китаю. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

С помощью этого плана компания стремится значительно расширить экосистему HarmonyOS. После продвижения собственных компонентов для своих устройств, китайский технологический гигант теперь фокусируется на дальнейшей популяризации открытой экосистемы HarmonyOS.

Huawei планирует перейти от поддержки отдельных технологий к этапу всестороннего развития. Основное внимание будет уделено созданию эффективных разработок, содействию в процессах сертификации и стимулированию коммерческой деятельности.

Председатель подразделения устройств Huawei Ричард Ю заявил: «Открытая операционная система HarmonyOS стала цифровой основой для тысяч отраслей. На сегодняшний день она включает более 13 000 разработчиков кода, свыше 140 миллионов строк кода, более 3200 партнеров и более 1,3 миллиарда устройств».