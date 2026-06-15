Belkin представила 45 Вт ГаН-зарядное устройство с автоматическим сматыванием кабеля

Один из ведущих мировых брендов по производству аксессуаров Belkin представил уникальную новинку в мире технологий. Компания продемонстрировала свое новое зарядное устройство 45В Ретрактабле GaN Валл Чаргер (номер модели ВЧ023). Этот гаджет примечателен не только своей компактностью, но и инновационным решением одной из главных проблем пользователей — запутывающихся кабелей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность нового устройства — встроенный в корпус кабель USB-C длиной до 0,8 метра. После использования кабель автоматически сматывается внутрь корпуса с помощью специального механизма. По данным иксбт.ком, этот механизм рассчитан на 20 тысяч циклов сматывания. Сам кабель выдерживает до 5000 изгибов и нагрузку до 10 кг.

Технические возможности и эффективность

Устройство создано на базе современных полупроводников GaN (нитрид галлия). Эта технология обеспечивает более высокую эффективность по сравнению с традиционными кремниевыми зарядными устройствами. Инженеры Belkin отмечают, что новая модель имеет КПД преобразования энергии 92% и работает при температуре на 10 градусов ниже, чем обычные адаптеры.

Максимальная мощность зарядного устройства составляет 45 Вт. Если пользователь одновременно использует встроенный кабель и дополнительный порт USB-C, мощность распределяется как 25 Вт и 20 Вт. Устройство поддерживает стандарты USB Повер Деливерй 3.1 и ППС, что делает его универсальным для современных смартфонов.

По расчетам компании, с помощью этого адаптера смартфон iPhone 17 Pro можно зарядить до 50% всего за 20 минут. Пользователи Samsung Galaxy S25 Ultra могут достичь такого же результата за 25 минут. Эти показатели означают, что устройство не только удобное, но и очень быстрое.

Компактный дизайн и экологичный подход

При создании нового продукта Belkin уделила особое внимание экологии. 90% корпуса устройства изготовлено из переработанного пластика. Гаджет размером 65 × 52 × 38 мм и весом 145 грамм оснащен складными вилками, что делает его идеальным выбором для путешествий.

Максимальная мощность: 45 Вт;

Длина кабеля: 0,8 метра (автоматическое сматывание);

Вес: 145 грамм;

Безопасность: системы защиты от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания.

В настоящее время это инновационное зарядное устройство продается на рынке Китая примерно за 28 долларов. Вскоре ожидается выход продукта на мировой рынок. Учитывая, что бренд Belkin является символом качества и долговечности, этот гаджет несомненно станет популярным среди пользователей, ищущих качественные аксессуары.