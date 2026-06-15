Belkin представила 45 Вт ГаН-зарядное устройство с автоматическим сматыванием кабеля

·3·Технологии
Belkin представила 45 Вт ГаН-зарядное устройство с автоматическим сматыванием кабеля

Один из ведущих мировых брендов по производству аксессуаров Belkin представил уникальную новинку в мире технологий. Компания продемонстрировала свое новое зарядное устройство 45В Ретрактабле GaN Валл Чаргер (номер модели ВЧ023). Этот гаджет примечателен не только своей компактностью, но и инновационным решением одной из главных проблем пользователей — запутывающихся кабелей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность нового устройства — встроенный в корпус кабель USB-C длиной до 0,8 метра. После использования кабель автоматически сматывается внутрь корпуса с помощью специального механизма. По данным иксбт.ком, этот механизм рассчитан на 20 тысяч циклов сматывания. Сам кабель выдерживает до 5000 изгибов и нагрузку до 10 кг.

Технические возможности и эффективность

Устройство создано на базе современных полупроводников GaN (нитрид галлия). Эта технология обеспечивает более высокую эффективность по сравнению с традиционными кремниевыми зарядными устройствами. Инженеры Belkin отмечают, что новая модель имеет КПД преобразования энергии 92% и работает при температуре на 10 градусов ниже, чем обычные адаптеры.

Максимальная мощность зарядного устройства составляет 45 Вт. Если пользователь одновременно использует встроенный кабель и дополнительный порт USB-C, мощность распределяется как 25 Вт и 20 Вт. Устройство поддерживает стандарты USB Повер Деливерй 3.1 и ППС, что делает его универсальным для современных смартфонов.

По расчетам компании, с помощью этого адаптера смартфон iPhone 17 Pro можно зарядить до 50% всего за 20 минут. Пользователи Samsung Galaxy S25 Ultra могут достичь такого же результата за 25 минут. Эти показатели означают, что устройство не только удобное, но и очень быстрое.

Компактный дизайн и экологичный подход

При создании нового продукта Belkin уделила особое внимание экологии. 90% корпуса устройства изготовлено из переработанного пластика. Гаджет размером 65 × 52 × 38 мм и весом 145 грамм оснащен складными вилками, что делает его идеальным выбором для путешествий.

  • Максимальная мощность: 45 Вт;
  • Длина кабеля: 0,8 метра (автоматическое сматывание);
  • Вес: 145 грамм;
  • Безопасность: системы защиты от перегрева, перенапряжения и короткого замыкания.
В настоящее время это инновационное зарядное устройство продается на рынке Китая примерно за 28 долларов. Вскоре ожидается выход продукта на мировой рынок. Учитывая, что бренд Belkin является символом качества и долговечности, этот гаджет несомненно станет популярным среди пользователей, ищущих качественные аксессуары.

BelkinТехнологииСмартфонЗарядное устройствоИнновации
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Основатель стартапа Франк Чарли Джавис просит помилования у Дональда ТрампаОснователь стартапа Франк Чарли Джавис просит помилования у Дональда ТрампаСегодня, 22:00Япония запустила крупнейшую в мире АЭС: кризис ядерных отходов обостряетсяЯпония запустила крупнейшую в мире АЭС: кризис ядерных отходов обостряетсяСегодня, 21:23SpaceX ускоряет проект Starship: началась подготовка к миссии Флигхт 13SpaceX ускоряет проект Starship: началась подготовка к миссии Флигхт 13Сегодня, 20:59Генетическая революция: найден способ редактирования ДНК эмбриона человека без повреждения хромосомГенетическая революция: найден способ редактирования ДНК эмбриона человека без повреждения хромосомСегодня, 20:53Великобритания планирует запретить социальные сети для детей младше 16 летВеликобритания планирует запретить социальные сети для детей младше 16 летСегодня, 20:28Происхождение жизни: ученые получили новые данные об эволюции сложных организмовПроисхождение жизни: ученые получили новые данные об эволюции сложных организмовСегодня, 19:54
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус