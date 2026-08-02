Касио Г-Шок Г-Стил: облегченный корпус и долгая автономность

Знаменитый японский бренд Касио пополнил свою линейку легендарных часов новыми моделями. По данным иксбт.ком, компания официально представила Касио Г-Шок Г-Стил ГСТ-Б1000-1А и ГСТ-Б1000-2А, которые стали достойной альтернативой ранее выпущенным тяжелым версиям в полностью металлических корпусах. Ожидается, что сначала эти часы поступят в продажу на внутреннем рынке Японии, а позже будут поставляться и на глобальные рынки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новые модели созданы значительно более легкими и доступными для пользователей по сравнению с предыдущими представителями серии. Вместо дорогого стального браслета производитель использовал специальный ремешок из высококачественного биополимерного смоляного материала. В результате общий вес часов уменьшился почти в два раза — со 118 граммов до 58 граммов. Тем не менее, размеры корпуса остались прежними — 46,9 × 44,2 × 11,6 мм.

Конструкция и особенности защиты

Прочность, присущая серии Г-Шок, и в этот раз оказалась в центре внимания. Устройство объединяет полимерный корпус, усиленный углеродным волокном, прочный металлический безель и фирменную систему защиты Карбон Коре Гуард японского бренда. Дизайн циферблата создан под вдохновением от стиля легендарной модели Г-Шок ДВ-5000К, хорошо знакомой поклонникам бренда. В частности, версия ГСТ-Б1000-2А оснащена темно-синим металлическим циферблатом, что придает устройству более строгий вид.

С точки зрения технических возможностей новый гаджет не уступает своим более крупным собратьям. Часы оснащены системой Тугх Солар, работающей на солнечной энергии, и современным модулем Bluetooth. Пользователи могут установить специальное приложение Касио Ватчес на свой смартфон для автоматической синхронизации времени, изменения различных настроек и даже использования функции поиска потерянного телефона.

Прочность и автономность

При повседневном использовании любителям подводного плавания важное значение имеет защита от воды на уровне 20 АТМ. Это позволяет беззаботно использовать часы даже при глубоководном погружении с аквалангом. Также в их функциональный набор входят секундомер, таймер обратного отсчета, ежедневный будильник, автоматический календарь, светонакопительное покрытие Необрите и яркая система светодиодной подсветки Супер Иллуминатор.

Отдельно стоит отметить, что устройство избавляет от забот по частой зарядке батареи. По данным компании, эти часы могут непрерывно работать от одного заряда до пяти месяцев в обычном режиме использования и до 18 месяцев в режиме энергосбережения. В Японии цена этих новых устройств составляет 60 500 иен (около 385 долларов США).