Samsung и СК Хйникс планируют строительство нового крупного завода полупроводников в Южной Корее

·22·Технологии
Samsung и СК Хйникс планируют строительство нового крупного завода полупроводников в Южной Корее

В условиях резкого роста мирового спроса на AI и высокие технологии, южнокорейские технологические гиганты Samsung Электроникс и СК Хйникс предпринимают новые стратегические шаги по расширению производственных мощностей. По имеющимся данным, компании обсуждают возможность создания первого совместного комплекса по производству полупроводниковых компонентов в регионе Хонам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

В настоящее время рассматриваются несколько потенциальных площадок для нового промышленного объекта, включая города Кванджу, Семангым и Муан. Как передает издание иксбт.ком, окончательное местоположение проекта еще официально не утверждено, однако конкретное решение и официальное объявление ожидаются до конца текущего месяца. Эта инициатива оценивается как важный шаг на пути к развитию региональной экономики и сохранению лидерства на мировом рынке чипов.

Стратегия наращивания производственных мощностей

Компания Samsung значительно укрепляет свои позиции в сегменте высокопроизводительной памяти (ХБМ). По сравнению с 2025 годом компании удалось увеличить объемы производства ХБМ почти на 50 процентов. Согласно стратегическим планам, к концу 2026 года Samsung намерена выйти на уровень производства 250 000 полупроводниковых пластин в месяц.

Параллельно СК Хйникс также находится на этапе активного расширения. Завод П&Т7 по производству компонентов для передовой упаковки и тестирования в городе Чхонджу в настоящее время находится в стадии строительства. Согласно плану, этот высокотехнологичный комплекс будет полностью введен в эксплуатацию в 2027 году и начнет поставки качественных компонентов на мировой рынок.

Дочерняя компания Samsung Электро-Мечаникс также не остается в стороне. Компания рассматривает вопрос дополнительных инвестиций в свой существующий завод в городе Седжон. Эта мера объясняется резким ростом спроса на упаковочные подложки ФК-БГА со стороны крупных клиентов на рынке Северной Америки.

Эти масштабные проекты имеют важное значение не только для Южной Кореи, но и для всей мировой технологической индустрии. Новые мощности станут ключевым драйвером в устранении дефицита чипов памяти, необходимых для современных смартфонов, серверов и систем AI. Для потребителей эти новости важны тем, что рост мирового производства способствует стабилизации цен на гаджеты и компьютерную технику.

SamsungSK HynixПолупроводникиТехнологииЮжная Корея
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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