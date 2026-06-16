Ugreen и Honkai: Star Rail представили новое зарядное устройство на 45 Вт

Компания Ugreen, один из ведущих мировых брендов по производству аксессуаров, продемонстрировала специальное зарядное устройство для поклонников популярной игры Honkai: Star Rail. Новинка привлекает внимание не только своими техническими возможностями, но и уникальным дизайном, ориентированным на геймерскую аудиторию. Об этом сообщает Ixbt.com.

По сообщению издания ixbt.com, новое устройство обладает мощностью 45 Вт, что позволяет быстро заряжать современные смартфоны, планшеты и даже компактные ноутбуки. Главной особенностью устройства является его синий корпус, выполненный в стиле вселенной Honkai: Star Rail, и отделка с символикой игры. Также в комплект входит специальный брендированный ремешок для смартфона.

Компактный дизайн и удобство в поездках

Инженеры Ugreen уделили особое внимание эргономике устройства. Вилка зарядного устройства сделана складной, что позволяет экономить место и предотвращает появление царапин на других вещах при переноске в сумке. Габариты устройства составляют 100 x 100 x 36,5 мм, а вес — всего 49,5 грамма.

Технически устройство оснащено одним портом USB-C. Технология передачи мощности 45 Вт сегодня является стандартом для большинства флагманских смартфонов и гаджетов среднего сегмента. Этой мощности достаточно не только для мобильных телефонов, но и для портативных игровых консолей (например, Nintendo Switch).

Цена и доступность

В настоящее время продукт поступил в продажу на рынке Китая по цене 119 юаней (примерно 17 долларов США). Такая стратегия доступного ценообразования поможет бренду Ugreen укрепить свои позиции среди молодежи и любителей игр. Поскольку продукция Ugreen широко популярна и на рынке Узбекистана, вскоре эту модель можно будет увидеть и в местных онлайн-магазинах.

Стоит отметить, что сотрудничество технологических брендов с популярными видеоиграми стало трендом последних лет. Подобные коллаборации превращают обычное техническое устройство в коллекционный аксессуар. Ожидается, что партнерство с игрой Honkai: Star Rail, имеющей миллионы поклонников по всему миру, станет успешным маркетинговым ходом для Ugreen.