Threads достиг 500 миллионов пользователей: представлены новые функции

·31·Технологии
Threads достиг 500 миллионов пользователей: представлены новые функции

Социальная сеть Threads, принадлежащая корпорации Meta, вышла на новый этап своего развития. По официальным данным компании, число ежемесячных активных пользователей платформы превысило 500 миллионов. Этот показатель вновь подтверждает, что Threads ведет серьезную борьбу со своим основным конкурентом — платформой Кс (бывший Twitter). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Наряду с успешной статистикой, Threads анонсировала ряд новых возможностей для пользователей. Главная из них — инструмент под названием «Ёур Алго». Эта функция позволяет пользователям лично контролировать контент в своих лентах. Если раньше пользователям приходилось писать открытые посты, чтобы сообщить алгоритму о своих интересах, то теперь это можно делать конфиденциально.

Управление алгоритмом и центр сообществ

С помощью функции «Ёур Алго» пользователи могут выбирать, видеть ли посты на определенные темы чаще или реже. Существует возможность установить срок действия этого выбора на один, три или семь дней. По данным TechCrunch, подобная функция на данный момент отсутствует на платформе Кс, что дает Threads дополнительное преимущество в конкуренции. Сейчас это обновление запущено в США, Канаде, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Также Threads вывела свой раздел «Коммунитиес» (Сообщества) из бета-теста и открыла его для всех. Теперь пользователи могут легче находить сообщества по своим интересам через специальный «Коммунитиес Хуб». Каждое сообщество получило свою отдельную иконку, что упрощает их идентификацию в ленте.

Живое общение и режим реального времени

Социальная сеть Threads также расширяет возможности общения в режиме реального времени. Функция «Ливе Чатс» (Живые чаты), запущенная в апреле, теперь станет доступна для большего количества сообществ. Ожидается, что к июлю все сообщества получат возможность организовывать свои чаты. Эта функция создает удобную площадку для общения болельщиков, особенно во время крупных культурных и спортивных мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу.

По словам руководителя Instagram Коннора Хейса, пользователи ценят «бесшумную» и текстоцентричную среду Threads в отличие от других платформ. Внедряемые новые функции включают в себя следующее:

  • возможность совместного ведения чатов (ко-хостинг);
  • возможность делиться цитатами из чатов (куоте моментс) в личной ленте;
  • обновленная система Дисковерй Хуб для поиска сообществ.
На первых этапах после запуска Threads подвергалась критике из-за отсутствия таких важных функций, как система поиска и хэштеги. Однако со временем платформа не только восполнила эти пробелы, но и внедрила новые подходы, которых нет в сети Кс. Отметка в 500 миллионов — это не просто цифра для Threads, а свидетельство укрепления своих позиций на глобальном рынке социальных сетей.

ThreadsMetaСоциальная СетьТехнологииАлгоритм
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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