Commodore Callback 8020 для цифрового детокса: представлен смартфон без браузера

Бренд Commodore, прославившийся в мире технологий своими легендарными компьютерами, представил неожиданную новинку — смартфон Callback 8020. Это устройство специально разработано для пользователей, которые устали от зависимости от современных гаджетов и стремятся к «цифровому детоксу». Ожидается, что новая модель займет золотую середину между классическими кнопочными телефонами и сложными смартфонами. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

По словам президента Commodore Пери Фрактика, идея создания устройства родилась из его личного опыта борьбы с зависимостью от смартфона. Callback 8020 лишен лишних функций, отвлекающих пользователя, и объединяет в себе только самые необходимые средства связи. Устройство выполнено в формате «раскладушки», напоминающем дух 2000-х.

Жизнь без социальных сетей и браузера

Главная особенность смартфона заключается в отсутствии браузера, социальных сетей и почтовых клиентов. Установка этих приложений запрещена на системном уровне. Устройство работает под управлением операционной системы на базе Linux (предположительно Sailfish OS). Хотя оно поддерживает Android-приложения, производитель установил ограничения, чтобы побудить пользователей к осознанному потреблению технологий.

По данным ixbt.com, технически Callback 8020 оснащен процессором MediaTek Helio G81, 4 GB оперативной памяти и 64 GB постоянной памяти. Также в комплекте идет карта microSD объемом 32 GB. Устройство поддерживает LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS, что делает его более функциональным, чем обычные телефоны.

Качественный звук и камера Sony

Инженеры Commodore уделили особое внимание качеству звука. В смартфон встроен цифро-аналоговый преобразователь (DAC) аудиофильского уровня на базе чипов ESS и Cirrus Logic. Это позволяет слушать HD Audio и музыку в формате lossless. В комплект также входят высококачественные проводные наушники. Кроме того, в устройстве присутствуют легендарные звуки Commodore SID и FM-радио.

Экран устройства представляет собой 3,25-дюймовую IPS-панель с разрешением 640 x 480 пикселей. В камере также не стали экономить: в качестве основного модуля выбран 48-мегапиксельный сенсор Sony. Это позволяет пользователю делать качественные снимки, не отвлекаясь на социальные сети. Кроме того, для любителей ностальгии предустановлена классическая игра «Змейка» (Snake).

Цена нового смартфона Callback 8020 установлена на уровне 500 долларов. Предзаказы начнутся 30 июня этого года. Для клиентов, записавшихся в список ожидания, предусмотрена скидка в 50 долларов. На рынке Узбекистана подобные устройства могут привлечь узкий круг пользователей, ценящих особый стиль и желающих отдохнуть от гаджетов.